Cómo secar la ropa en los días fríos y húmedos: truco para evitar el mal olor

Secar la ropa en días de lluvia es posible sin estufa. Descubrí el método del arcoíris y otros trucos efectivos para evitar la humedad.

El método arcoíris puede ayudarte a secar la ropa en los días de lluvia. Foto: Archivo

Con la llegada de las bajas temperatuas y la lluvia se complica una de las tareas domésticas principales: el lavado y secado de la ropa. La humedad de estos días juega en contra y genera un mal olor en las prendas. Sin embargo, existe una técnica para evitarlo: el método del arcoíris.

¿Qué es el método del arcoíris? El método del arcoíris es una técnica japonesa que no requiere de artefactos eléctricos, sino de una organización estratégica de las prendas en el tender para mejorar la circulación del aire. La clave está en la distribución por tamaño:

Los extremos: colgá las prendas más largas (pantalones, vestidos o toallas) en las varillas exteriores.

El centro: ubicá las prendas más cortas y pequeñas (ropa interior o remeras cortas) en las varillas centrales.

El efecto: al mirarlo de costado, la ropa forma una "U" invertida o arcoíris. Esto crea un túnel de aire en la parte inferior que facilita que las corrientes pasen con mayor fluidez por todas las telas, acelerando el secado de manera natural. ropa colgada, tender La ubicación del tender cerca de una entrada de aire es fundamental. Fuente: IA Gemini.

Dos trucos de limpieza extra para ganarle a la humedad Además del método japonés, podemos implementar otras técnicas para mejorar el secado de la ropa en los días de lluvia. Uno es el truco de la toalla seca: antes de colgar la prenda que salió muy pesada del lavarropas, estirala sobre una toalla seca y grande. Enrollá la toalla con la prenda adentro como si fuera un "pionono" y apretá con fuerza.