El secreto del vinagre en el pelo: cómo usarlo para lucir una melena radiante sin dañar el cuero cabelludo

El furor por los trucos de belleza caseros no para de crecer en las redes. En la búsqueda de alternativas efectivas, cada vez más personas se inclinan por el vinagre que se ha consolidado como el rey del cuidado capilar.

En medio de esta tendencia, los dermatólogos y estilistas encienden una luz de alerta: al ser un producto con una acidez muy concentrada, jamás debe aplicarse de forma directa ni en exceso, ya que podría irritar el cuero cabelludo o resecar la fibra capilar.

No todos los vinagres actúan igual. Dependiendo de las necesidades de la melena, hay que ver cuál opción es la mejor. El vinagre blanco es el más potente y ácido de los dos. Su fuerte acción está enfocada en la desinfección y la limpieza profunda. Resulta la opción ideal para quienes tienen raíces muy grasas o sufren por la acumulación excesiva de geles, cremas y sprays modeladores. Requiere ser rebajado con abundante agua.

Mientras que el vinagre de manzana tiene una composición que es mucho más suave y amigable con el cuero cabelludo. Al estar cargado de vitaminas, minerales y potasio, actúa como un humectante natural. Es el preferido para recuperar cabellos secos, dañados o para definir el pelo rizado.

Para evitar el olor penetrante y proteger la piel, los expertos insisten en que el vinagre siempre debe mezclarse con agua. La proporción recomendada va desde partes iguales hasta una fórmula más suave de una parte de vinagre por dos de agua.

Para los que buscan un extra de luminosidad y suavidad, se aconseja lavar el pelo de forma habitual y realizar el último enjuague con la preparación de vinagre y agua. Dejar actuar un par de minutos y retirar con abundante agua templada para eliminar cualquier rastro de olor.

También se puede reemplazar el acondicionador tradicional aplicando la mezcla diluida sobre las puntas y el cuero cabelludo después del shampoo. Realizar masajes suaves, dejar reposar unos 5 minutos antes de enjuagar.

Por último, para barrer con los residuos más difíciles o combatir la descamación, aplicar la mezcla de raíz a puntas masajeando bien la zona. Luego, envolver el pelo con una toalla o gorra de ducha y dejar actuar hasta media hora antes de meterse a la ducha para el enjuague final.