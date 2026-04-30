Budín marmolado de vainilla y chocolate: una receta casera irresistible

Esta receta de budín marmolado es ideal para quienes buscan un clásico casero, esponjoso y lleno de sabor. La combinación de vainilla y chocolate crea un efecto visual atractivo y delicioso. Es una receta fácil, perfecta para la merienda o para acompañar una bebida caliente. ¡Manos a la obra!.

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y mezclar suavemente.

4- Dividir la mezcla en dos partes.

5- A una parte agregar el cacao amargo.

6- Volcar ambas mezclas en un molde alternando para formar el marmolado.

7- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que el budín esté listo.

Esta receta mezcla vainilla y chocolate Esta receta mezcla vainilla y chocolate Shutterstock

De la cocina a la mesa

El budín marmolado es uno de los clásicos más queridos de la repostería casera. Esta receta combina dos sabores en una misma preparación, logrando un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo intenso. Su textura esponjosa y su aspecto marmolado lo hacen atractivo y delicioso. Es ideal para acompañar el mate, el café o el té. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Se conserva bien durante varios días, manteniendo su sabor y humedad. Este budín casero es una opción práctica y siempre bien recibida. ¡A disfrutar!