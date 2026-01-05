Coleslaw keto: la receta fresca y low carb del verano ¡para no salirte del plan!

Fresca, crocante y liviana, esta coleslaw keto es una receta ideal para el verano . Sin azúcar ni harinas, mantiene todo el sabor clásico pero adaptado a una alimentación baja en carbohidratos, perfecta para acompañar carnes o disfrutar sola. Es una opción perfecta para la ola de la calor que hay en la Argentina, para comer rico y no salirnos del plan. ¡Manos a la obra!

Nada más tentador en verano, esta coleslaw keto se ganará tu corazón

1- Cortá bien fino el repollo blanco y el repollo morado para lograr una textura crocante.

2- Colocá el repollo en un bowl grande y salalo apenas para que largue jugo y se ablande levemente.

3- En otro recipiente, mezclá la mayonesa keto, el vinagre de manzana, el jugo de limón y la mostaza. Si no sabés como preparar la mayonesa 100% keto, seguí nuestra receta imbatible.

4- Condimentá con sal, pimienta y, si te gusta un toque dulce, agregá eritritol o stevia.

5- Volcá el aderezo sobre el repollo y mezclá bien para integrar todos los sabores.

6- Llevá la coleslaw a la heladera al menos 30 minutos antes de servir, ideal para disfrutarla bien fresca.

De la cocina a la mesa

Esta coleslaw keto es una receta práctica y sabrosa para el verano, perfecta para quienes buscan opciones frescas sin salir del plan low carb. Con ingredientes simples y sin azúcar, logra un equilibrio entre cremosidad y crocante que acompaña muy bien carnes asadas, pollo o pescado. Servila bien fría, recién mezclada, y disfrutá una delicia liviana que demuestra que comer keto también puede ser fresco, sabroso y muy tentador. ¡A disfrutar!