¿Olla quemada? Cómo limpiarla sin rayar el antiadherente y salvarla para siempre

Una pesadilla en la cocina es ver la olla antiadherente con restos quemados. Sin embargo, existe un truco de limpieza para dejarla impecable sin arruinar el teflón. Es importante no rayar la capa protectora para que los alimentos no se peguen.

Para poder extender la vida útil de las sartenes y ollas los expertos sugieren un proceso de tres pilares: remojo prolongado, calor controlado y accesorios suaves para un rescate exitoso.

En primer lugar, se aconseja no poner la olla bajo el chorro de agua fría apenas se termine de cocinar. Dejar enfriar de manera natural para evitar que el metal se deforma o que el antiadherente se desprenda por el cambio brusco de temperatura.

Luego se llena un recipiente con agua caliente y un detergente de buena calidad. Si el quemado es rebelde se coloca la olla al fuego con agua y un chorro de vinagre blanco. Dejar que hierva al menos por cinco minutos. El ácido del vinagre es un gran aliado para soltar los residuos carbonizados sin tocar la superficie.

En caso de manchas puntuales, se prepara una pasta con bicarbonato de sodio y unas gotas de agua. Aplicarla sobre la zona, dejar actuar y luego retirar con suavidad. El bicarbonato debe disolver la mancha y no ser usado para lijarla.

Hay que saber que no se puede usar cuchillos, tenedores o virulanas. Se aconseja optar por espátulas de silicona o de madera. Siempre se usará la cara blanda de la esponja. Es mejor repetir el proceso de remojo para forzar la limpieza.