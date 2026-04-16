Dulce de alcayota como el de la abuela: la receta casera que resiste al paso del tiempo
Con pocos ingredientes y mucha paciencia, este clásico de la cocina cuyana sigue siendo un símbolo de tradición, sabor y memoria familiar.
Hay sabores que no se olvidan. No importa cuánto tiempo pase, vuelven en una cucharada, en un aroma o en una textura. El dulce de alcayota es uno de esos. Presente en las cocinas de Mendoza y gran parte del oeste argentino, este preparado artesanal tiene algo que lo vuelve único: no solo se cocina, también se hereda.
Durante generaciones, fueron las abuelas quienes sostuvieron esta receta. Sin apuros, sin medidas exactas, guiadas más por la experiencia que por un recetario escrito. Hoy, en tiempos donde todo parece inmediato, volver a hacer dulce de alcayota en casa es también una forma de reconectar con ese ritmo.
¿Qué es la alcayota y por qué es tan especial?
La alcayota es un fruto de cáscara dura por fuera y pulpa fibrosa por dentro. Al cocinarse, esas fibras se separan en hebras naturales que le dan al dulce su textura característica, casi como un cabello de ángel rústico.
Su sabor es suave, lo que permite combinarla con azúcar, limón o nueces sin perder identidad. Pero lo que realmente la distingue es esa textura única, entre dulce y artesanal, difícil de replicar con otros ingredientes.
Ingredientes (como lo hacía la abuela)
- 1 alcayota mediana
- Azúcar (la misma cantidad que de pulpa obtenida)
- Jugo de 1 limón
- Opcional: nueces o almendras
- Tip clave: la proporción clásica es 1:1 entre pulpa y azúcar.
Paso a paso: paciencia y fuego lento
1. Abrir y cocinar la alcayota
Cortar la fruta (puede requerir un golpe firme), retirar las semillas y hervir la pulpa hasta que esté blanda.
2. Separar las hebras
Una vez cocida, dejar enfriar y desmenuzar con las manos o un tenedor. Este paso es clave: ahí aparece la textura típica.
3. Medir y mezclar
Pesar la pulpa y agregar la misma cantidad de azúcar. Incorporar el jugo de limón.
4. Cocinar lentamente
Llevar a fuego bajo, revolviendo cada tanto. El secreto está en la paciencia: el dulce se va espesando de a poco.
5. El punto justo
Está listo cuando toma una consistencia espesa, brillante y las hebras quedan bien definidas.
6. Toque final
Agregar nueces si se desea y dejar enfriar antes de guardar.