Chipa con maicena: la receta sin TACC que es una delicia

Conocé la receta de chipá con maicena, perfecta para una merienda rápida y sabrosa sin TACC. Paso a paso para lograrla rápidamente.

Si bien la receta original del chipá se prepara con fécula de mandioca, la versión con maicena (fécula de maíz) está ganando terreno como una alternativa práctica, accesible y naturalmente sin TACC. El resultado es un bocado tierno, de costra crujiente y exquisito.

La preparación de esta receta, ideal para el mate, tiene una duración de media hora aproximadamente y rinde unas doce unidades.

Receta del chipá Fécula de maíz (Maicena): 250 g

Quesos: 150 g de queso duro rallado (Sardo o Reggianito) y 100 g de queso fresco o cremoso en cubos pequeños.

1 huevo y 50 ml de leche (cantidad necesaria).

50 g de manteca a temperatura ambiente (punto pomada).

1 cucharadita de sal y 1/2 cucharadita de polvo para hornea

En primer lugar, se enciende el horno a 200 grados. Un golpe de calor fuerte será la clave para que el chipá se levante correctamente. En un recipiente grande tamizar la maicena con la sal y el polvo de hornear. Luego sumar el queso rallado y los cubitos de queso cremoso. Mezclá bien para que cada trozo de queso quede cubierto por la harina. Añadir la manteca blanda y el huevo. Empezar a integrar con los dedos hasta formar un arenado.

Luego, se irá agregando la leche de a poco. El objetivo es una masa manejable que no se pegue a los dedos. Si está muy seca se puede añadir un poco de leche. Formar pequeñas esferas y colocar en una placa apenas enmantecada. Hornear entre quince y veinte minutos.