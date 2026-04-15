Netflix sacude el catálogo con una serie para maratonear inspirada en un aberrante caso real

Netflix no deja de sorprender y sacude el catálogo con una miniserie que es ideal para maratonear. Inspirada en un aberrante caso real, "El depredador de Sevilla" promete impactar a la audiencia entera.

“Una denuncia de ataque sexual contra un guía turístico español desata una ola de relatos similares de estudiantes de EE. UU. Este documental retrata su lucha por obtener justicia”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming .

Esta serie de tres episodios no es una más, es un ejercicio narrativo que condensa una de las tramas criminales más oscuras de la crónica negra de España . La producción logra un equilibrio que es poco común porque respeta la sobriedad de la investigación sin perder el suspenso cinematográfico.

En este caso el guión elimina el “relleno” y muestra los puntos clave de la investigación. Además, el elenco logra transmitir la tensión y el drama humano sin caer en la exageración.

La historia real

Los crímenes de Frank G.P hicieron que se conociera como “el depredador de Sevilla”. La trama gira en torno a los sucesos que ocurrieron a principios de los 2000 cuando una serie de agresiones sexuales y ataques violentos sembraron el pánico.

El caso real fue un desafío sin precedentes para la Policía Nacional debido al modus operandi del agresor que no encajaba con el perfil de un criminal. La investigación fue una carrera contrarreloj.

De alguna manera el caso marcó un antes y un después en los protocolos de actuación ante agresores sexuales en España, especialmente en la recolección de pruebas de ADN.