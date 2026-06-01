Netflix: Jennifer Lopez desafía las reglas de la oficina en su nueva comedia romántica

Netflix se prepara para estrenar de sus cartas más fuertes de la temporada. Se trata de "Turbulencia en la oficina" (Office Romance), una película que llegará a la plataforma el 5 de junio y que marca el regreso de Jennifer Lopez al género.

“Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan esta comedia romántica subida de tono sobre un amor secreto de oficina y dos adictos al trabajo que deciden seguir su corazón”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

En la película, Jennifer López interpreta a Jackie Cruz, la rigurosa directora general de una línea aérea cuya intachable reputación se tambalea tras la llegada de Daniel Blanchflower, un magnético abogado interpretado por Brett Goldstein (reconocido por su éxito en Ted Lasso).

La trama de la historia gira en torno a un dilema clásico pero siempre efectivo: ¿es posible sostener una pasión prohibida en el trabajo sin destruir una carrera profesional en el intento?

Bajo la dirección de Ol Parker, la historia propone un tono más audaz y directo que las tradicionales comedias románticas de la actriz. La tensión se potencia por el estricto reglamento interno de la compañía, que penaliza cualquier tipo de vínculo sentimental entre los empleados.

Para acompañar los secretos y los inevitables rumores de pasillo de la aerolínea, la producción reclutó a un destacado abanico de figuras de la comedia: Betty Gilpin, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos, Amy Sedaris

Más allá de las risas, la película se mete de lleno en un debate muy actual sobre el bienestar laboral y las normativas de Recursos Humanos que intentan regular la vida afectiva de los trabajadores. El juego de ocultarse de los compañeros de oficina refleja una realidad que resuena en muchas corporaciones modernas.