Aprendé la receta fácil de deliciosos pancitos caseros rellenos de mozzarella y jamón
Receta de pancitos caseros rellenos de mozzarella y jamón, suaves, esponjosos y perfectos para cualquier momento.
Esta receta de pancitos caseros rellenos de mozzarella y jamón es ideal para una comida práctica y muy sabrosa. La masa queda suave y esponjosa, mientras que el relleno se funde en el interior. Es una delicia es perfecta para meriendas, picadas o comidas rápidas en casa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 12 pancitos)
- Harina de trigo — 500 gramos
- Levadura fresca — 25 gramos
- Agua tibia — 250 mililitros
- Aceite — 40 mililitros
- Sal — 10 gramos
- Azúcar — 10 gramos
- Mozzarella — 300 gramos
- Jamón cocido — 200 gramos
Paso a paso para crear pancitos caseros rellenos de mozzarella y jamón deliciosos
1- Disolver la levadura fresca en el agua tibia junto con el azúcar.
2- Mezclar la harina de trigo, la sal y el aceite, e incorporar la mezcla de levadura.
3- Amasar hasta formar una masa suave y dejar leudar durante 1 hora.
4- Dividir la masa en porciones y estirar ligeramente.
5- Colocar en el centro trozos de mozzarella y jamón cocido.
6- Cerrar bien formando bollitos y colocarlos en una placa para horno.
7- Dejar leudar nuevamente durante 20 minutos.
8- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que los pancitos estén dorados.
De la cocina a la mesa
Los pancitos caseros rellenos de mozzarella y jamón son una opción práctica y deliciosa para cualquier momento del día. Esta receta combina una masa esponjosa con un relleno clásico que gusta a todos. Al hornearse, el queso se derrite y aporta una textura irresistible. Son ideales para llevar, compartir o preparar con anticipación. Además, se pueden adaptar con otros rellenos como verduras, pollo o distintos quesos. Recién hechos, estos pancitos tienen un aroma increíble y un sabor casero que los convierte en una elección perfecta. ¡A disfrutar!