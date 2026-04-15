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Aprendé la receta fácil de deliciosos pancitos caseros rellenos de mozzarella y jamón

Receta de pancitos caseros rellenos de mozzarella y jamón, suaves, esponjosos y perfectos para cualquier momento.

Candela Spann

Receta de pancitos rellenos de jamón y queso

Receta de pancitos rellenos de jamón y queso

Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de pancitos caseros rellenos de mozzarella y jamón es ideal para una comida práctica y muy sabrosa. La masa queda suave y esponjosa, mientras que el relleno se funde en el interior. Es una delicia es perfecta para meriendas, picadas o comidas rápidas en casa. ¡Manos a la obra!

Cómo hacer pancitos caseros rellenos
C&oacute;mo hacer pancitos caseros rellenos

Cómo hacer pancitos caseros rellenos

Ingredientes (rinde 12 pancitos)

  • Harina de trigo — 500 gramos
  • Levadura fresca — 25 gramos
  • Agua tibia — 250 mililitros
  • Aceite — 40 mililitros
  • Sal — 10 gramos
  • Azúcar — 10 gramos
  • Mozzarella — 300 gramos
  • Jamón cocido — 200 gramos

Paso a paso para crear pancitos caseros rellenos de mozzarella y jamón deliciosos

1- Disolver la levadura fresca en el agua tibia junto con el azúcar.

2- Mezclar la harina de trigo, la sal y el aceite, e incorporar la mezcla de levadura.

3- Amasar hasta formar una masa suave y dejar leudar durante 1 hora.

4- Dividir la masa en porciones y estirar ligeramente.

5- Colocar en el centro trozos de mozzarella y jamón cocido.

6- Cerrar bien formando bollitos y colocarlos en una placa para horno.

7- Dejar leudar nuevamente durante 20 minutos.

8- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que los pancitos estén dorados.

Pancitos con mozzarella y jamón fáciles, una receta irresistible
Pancitos con mozzarella y jam&oacute;n f&aacute;ciles, una receta irresistible

Pancitos con mozzarella y jamón fáciles, una receta irresistible

De la cocina a la mesa

Los pancitos caseros rellenos de mozzarella y jamón son una opción práctica y deliciosa para cualquier momento del día. Esta receta combina una masa esponjosa con un relleno clásico que gusta a todos. Al hornearse, el queso se derrite y aporta una textura irresistible. Son ideales para llevar, compartir o preparar con anticipación. Además, se pueden adaptar con otros rellenos como verduras, pollo o distintos quesos. Recién hechos, estos pancitos tienen un aroma increíble y un sabor casero que los convierte en una elección perfecta. ¡A disfrutar!

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