Receta de cochinita pibil: el sabor auténtico del Yucatán paso a paso

La siguiente receta te enseñará a preparar la auténtica cochinita pibil, uno de los platillos más representativos de la gastronomía yucateca. Su sabor combina la acidez del achiote y la naranja agria con el toque suave de la carne de cerdo deshebrada, cocida lentamente hasta alcanzar la perfección.

La receta original de cochinita pibil se preparaba bajo tierra en un horno llamado píib, de donde proviene su nombre.

De Yucatán a tu mesa

La cochinita pibil es una joya de la cocina mexicana que combina tradición, técnica y sabor. Esta receta, de raíces mayas, conserva el espíritu del Yucatán: aromas intensos, colores vibrantes y una textura irresistible. Prepararla en casa es una manera deliciosa de rendir homenaje a una de las preparaciones más emblemáticas de México. ¡A disfrutar!