Receta de cochinita pibil: el sabor auténtico del Yucatán paso a paso
Prepara esta receta paso a paso de cochinita pibil, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
La siguiente receta te enseñará a preparar la auténtica cochinita pibil, uno de los platillos más representativos de la gastronomía yucateca. Su sabor combina la acidez del achiote y la naranja agria con el toque suave de la carne de cerdo deshebrada, cocida lentamente hasta alcanzar la perfección.
Te Podría Interesar
Ingredientes para una cochinita pibil perfecta
Porciones: 6
- 1 kg de carne de cerdo (pierna o lomo).
- 100 g de pasta de achiote.
- 1 taza de jugo de naranja agria (o mezcla de naranja y limón).
- 2 cucharadas de vinagre blanco.
- 2 dientes de ajo.
- 1 cucharadita de comino molido.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- 1 cucharadita de sal.
- ½ taza de agua.
- 1 cebolla morada en rodajas.
- Hojas de plátano (opcional).
- Limones al gusto.
- Tortillas de maíz para acompañar.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Disuelve la pasta de achiote en el jugo de naranja, el vinagre y el agua. Agrega ajo, comino, orégano y sal.
- Corta la carne en trozos medianos y colócala en un recipiente. Cubre con la mezcla de achiote y marina por lo menos 4 horas, de preferencia toda la noche.
- Si usas hojas de plátano, pásalas por fuego directo hasta que se suavicen y forra una fuente o molde.
- Coloca la carne con todo el adobo dentro del recipiente y cúbrela con más hojas o con papel aluminio.
- Hornea a 180 °C durante 2 horas o hasta que la carne esté muy suave.
- Deshebra la carne y mezcla con el jugo de cocción.
- Sirve con cebolla morada encurtida, limón y tortillas calientes.
De Yucatán a tu mesa
La cochinita pibil es una joya de la cocina mexicana que combina tradición, técnica y sabor. Esta receta, de raíces mayas, conserva el espíritu del Yucatán: aromas intensos, colores vibrantes y una textura irresistible. Prepararla en casa es una manera deliciosa de rendir homenaje a una de las preparaciones más emblemáticas de México. ¡A disfrutar!