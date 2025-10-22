Presenta:

Receta de cochinita pibil: el sabor auténtico del Yucatán paso a paso

Prepara esta receta paso a paso de cochinita pibil, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.

MDZ México

La receta tradicional no llevaba naranja agria, sino jugo de lima local, pero con el tiempo se adaptó a ingredientes más accesibles.

Shutterstock

La siguiente receta te enseñará a preparar la auténtica cochinita pibil, uno de los platillos más representativos de la gastronomía yucateca. Su sabor combina la acidez del achiote y la naranja agria con el toque suave de la carne de cerdo deshebrada, cocida lentamente hasta alcanzar la perfección.

La receta original de cochinita pibil se preparaba bajo tierra en un horno llamado píib, de donde proviene su nombre.
Ingredientes para una cochinita pibil perfecta

Porciones: 6

  • 1 kg de carne de cerdo (pierna o lomo).
  • 100 g de pasta de achiote.
  • 1 taza de jugo de naranja agria (o mezcla de naranja y limón).
  • 2 cucharadas de vinagre blanco.
  • 2 dientes de ajo.
  • 1 cucharadita de comino molido.
  • 1 cucharadita de orégano seco.
  • 1 cucharadita de sal.
  • ½ taza de agua.
  • 1 cebolla morada en rodajas.
  • Hojas de plátano (opcional).
  • Limones al gusto.
  • Tortillas de maíz para acompañar.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Disuelve la pasta de achiote en el jugo de naranja, el vinagre y el agua. Agrega ajo, comino, orégano y sal.
  2. Corta la carne en trozos medianos y colócala en un recipiente. Cubre con la mezcla de achiote y marina por lo menos 4 horas, de preferencia toda la noche.
  3. Si usas hojas de plátano, pásalas por fuego directo hasta que se suavicen y forra una fuente o molde.
  4. Coloca la carne con todo el adobo dentro del recipiente y cúbrela con más hojas o con papel aluminio.
  5. Hornea a 180 °C durante 2 horas o hasta que la carne esté muy suave.
  6. Deshebra la carne y mezcla con el jugo de cocción.
  7. Sirve con cebolla morada encurtida, limón y tortillas calientes.

Esta receta usa achiote, una especia ancestral que los mayas utilizaban también como tinte natural y símbolo ceremonial.
De Yucatán a tu mesa

La cochinita pibil es una joya de la cocina mexicana que combina tradición, técnica y sabor. Esta receta, de raíces mayas, conserva el espíritu del Yucatán: aromas intensos, colores vibrantes y una textura irresistible. Prepararla en casa es una manera deliciosa de rendir homenaje a una de las preparaciones más emblemáticas de México. ¡A disfrutar!

