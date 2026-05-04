El secreto de las botellas de gaseosa que pocos conocen.

Si alguna vez miraste la base de una botella de gaseosa , seguro notaste que no es lisa. Tiene una forma con varias “patitas”, muchas veces cinco. Aunque parece un detalle de diseño, en realidad cumple una función clave para que el envase sea seguro y resistente.

La explicación principal está en la presión interna. Las bebidas con gas contienen dióxido de carbono, que genera una presión constante dentro de la botella. Esa fuerza empuja hacia afuera y también hacia abajo, por lo que el envase necesita una estructura especial para soportarla.

Si la base fuera completamente plana, ese empuje podría deformarla. El fondo se hincharía, la botella perdería estabilidad e incluso podría romperse. Por eso se utiliza un diseño con relieves que ayuda a resistir mejor esa presión.

Esa forma con cinco apoyos se conoce como base “petaloide”. Cada una de esas “patitas” funciona como un pequeño arco que distribuye la fuerza hacia los costados. Así, la presión no se concentra en un solo punto y el envase se vuelve mucho más resistente.

Además, este diseño mejora la estabilidad. Al tener varios puntos de apoyo, la botella se mantiene firme incluso en superficies que no son totalmente planas. Esto es importante tanto en el transporte como en el uso cotidiano.

Otro beneficio es que permite usar menos plástico sin perder resistencia. Gracias a esta forma, los fabricantes pueden lograr envases más livianos y eficientes, lo que también reduce costos y el impacto ambiental.

No todas las botellas tienen este tipo de base. Las de agua o jugo suelen ser planas porque no tienen gas y, por lo tanto, no necesitan soportar tanta presión interna.

En definitiva, esas “patitas” no están ahí por estética. Son una solución de ingeniería que hace que la botella sea más segura, estable y duradera. Un detalle pequeño, pero fundamental en la vida cotidiana.