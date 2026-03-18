Les llaman las plantas del dinero: atraen abundancia a tu hogar

¿Sabías que ciertas plantas no solo embellecen tu hogar, sino que también atraen dinero, buena energía y abundancia?

Según el feng shui y la sabiduría popular de culturas como la china, la india y la latinoamericana, ciertas plantas generan un campo de energía positiva que atrae abundancia, protección y prosperidad al hogar. Aquí están las cinco más poderosas.

Las plantas del dinero que el feng shui recomienda Pilea Peperomioides, la famosa "planta del dinero china", tiene hojas redondas que imitan monedas. Fácil de cuidar, crece rápido con luz indirecta y riego moderado. En China, regalar una Pilea es un gesto de desear fortuna al otro. Millones de hogares en Asia la tienen junto a la entrada principal.

plantas Crassula Ovata, conocida como Jade, es símbolo de riqueza familiar en el feng shui tradicional. Sus hojas carnosas y redondeadas representan el ciclo del dinero. Ama el sol directo y necesita muy poco riego. Un dato: en Sudáfrica, se regala a los nuevos negocios como augurio de éxito.

arbol de jade Los consejos para mantener el árbol de jade. Fuente: IA Gemini. Albahaca no solo sirve para cocinar. En la tradición mediterránea e hindú es símbolo de protección y prosperidad activa. Colocada cerca de la entrada o en la cocina, se dice que aleja la escasez y atrae oportunidades. Necesita luz directa y riego moderado. Su aroma también purifica el ambiente.

albahaca Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana) es el amuleto vegetal más vendido del mundo. Crece en agua o tierra y necesita luz suave. El número de tallos importa: 3 tallos atraen felicidad, 5 atraen riqueza, 8 multiplican la prosperidad según la numerología china.