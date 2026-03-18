Les llaman las plantas del dinero: atraen abundancia a tu hogar
¿Sabías que ciertas plantas no solo embellecen tu hogar, sino que también atraen dinero, buena energía y abundancia?
Según el feng shui y la sabiduría popular de culturas como la china, la india y la latinoamericana, ciertas plantas generan un campo de energía positiva que atrae abundancia, protección y prosperidad al hogar. Aquí están las cinco más poderosas.
Las plantas del dinero que el feng shui recomienda
Pilea Peperomioides, la famosa "planta del dinero china", tiene hojas redondas que imitan monedas. Fácil de cuidar, crece rápido con luz indirecta y riego moderado. En China, regalar una Pilea es un gesto de desear fortuna al otro. Millones de hogares en Asia la tienen junto a la entrada principal.
Crassula Ovata, conocida como Jade, es símbolo de riqueza familiar en el feng shui tradicional. Sus hojas carnosas y redondeadas representan el ciclo del dinero. Ama el sol directo y necesita muy poco riego. Un dato: en Sudáfrica, se regala a los nuevos negocios como augurio de éxito.
Albahaca no solo sirve para cocinar. En la tradición mediterránea e hindú es símbolo de protección y prosperidad activa. Colocada cerca de la entrada o en la cocina, se dice que aleja la escasez y atrae oportunidades. Necesita luz directa y riego moderado. Su aroma también purifica el ambiente.
Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana) es el amuleto vegetal más vendido del mundo. Crece en agua o tierra y necesita luz suave. El número de tallos importa: 3 tallos atraen felicidad, 5 atraen riqueza, 8 multiplican la prosperidad según la numerología china.
Menta es la planta del flujo y la limpieza energética. Atrae prosperidad, salud y claridad mental. Ideal para ventanas soleadas y cocinas. Además, purifica el aire de forma natural y aleja energías densas del espacio.
Dónde ubicarlas
Ubica estas plantas en la zona sureste de tu casa, el área de la abundancia según el feng shui. Junto a ventanas o entradas, su efecto se multiplica.