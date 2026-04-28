Perlita: Michael Bublé citó a Jorge Lanata en la televisión británica con una insólita referencia

El ida y vuelta entre la farándula internacional y la televisión argentina siempre deja perlas memorables. Esta vez, el protagonista fue Michael Bublé , quien se volvió viral en las redes tras resurgir un clip en donde relata una anécdota que vincula a Jorge Lanata y a la cantante británica Lily Allen. El momento ocurrió en el programa británico The Jonathan Ross Show.

Allí, compartiendo el sillón con figuras internacionales, como Ed Sheeran y el multipremiado actor Russell Crowe , el esposo de Luisana Lopilato expuso una anécdota del baúl de los recuerdos que involucró el histórico programa del periodista.

Dirigiéndose directamente a Lily Allen, Bublé le recordó la época en que la cantante sonaba todos los domingos por la noche en la televisión argentina gracias a que su hit internacional, "Fuck You", era la cortina principal de Periodismo Para Todos (PPT).

"Vivo mitad del tiempo en Canadá y mitad en Argentina. En Argentina, obviamente, no hablamos inglés como primera lengua", comenzó relatando el crooner canadiense, intentando poner en contexto a sus colegas. "Hay un programa de televisión muy popular, como uno grande, y se llama LANATA".

Lo que despertó las carcajadas en el estudio fue la reflexión de Bublé sobre el uso de la canción y la inocencia del público local ante la barrera del idioma. "Los niños se quedan despiertos y lo miran. Y me encanta, porque tu canción es el tema principal. Y ellos no lo saben, la letra no significa nada para ellos, pero significa algo para mí porque hablo inglés".

Luego, el artista plasmó su asombro al escuchar la canción plagada de insultos anglosajones. "Estás sentado ahí mirando, y hay niños... y dicen 'mierda'. Para mí es como decir '¡están diciendo malas palabras!'", bromeó, ante la sorpresa de Lily Allen, quien confesó no estar al tanto del uso político y televisivo de su canción en Argentina.

Para coronar el intercambio, la cantante "reclamó" sus regalías por el uso de su canción, con lo que Michael remató: "Eres tan rica en pesos que no tienes idea".