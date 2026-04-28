La miniserie británica en Disney+ que te dejará sin aliento con su impactante historia

Las historias sobre desapariciones de niños han sido llevadas al cine y la televisión de forma recurrente. Pero cuando una historia está bien contada, sigue siendo algo incómodo, perturbador y, sobre todo, imposible de ignorar.

La niña robada es una miniserie británica estrenada en 2025 a través de Disney Plus , que no tardó en posicionarse entre los títulos más vistos del catálogo. Con una trama simple y grandes actuaciones, este thriller dramático se sostiene de manera firme a lo largo de sus 5 episodios.

La historia sigue a Elisa y Fred, una pareja de clase media con una vida estable, dos hijos y una rutina reconocible. Todo se quiebra cuando su hija menor, Lucia, desaparece después de pasar la noche en la casa de una amiga. La mujer que debía cuidarla, Rebecca, también se esfuma sin dejar rastros.

A partir de ahí, la serie despliega una investigación que escala rápido. Lo que empieza como una búsqueda local se transforma en una cacería que cruza fronteras, con la policía intentando reconstruir los hechos mientras los medios convierten el caso en espectáculo. La inclusión de una periodista que sigue la historia de cerca no es algo al azar, sino que muestra cómo se narran estas tragedias en tiempo real.

Pero el punto fuerte no está en el “qué pasó”, sino en el “por qué”. A medida que avanzan los episodios, aparecen secretos, versiones cruzadas y zonas grises que complican cualquier lectura lineal. Nadie queda completamente limpio.

Un thriller que prioriza a sus personajes

En los últimos años, el género de desapariciones infantiles se llenó de fórmulas repetidas. Giros forzados, golpes de efecto y resoluciones que no siempre están a la altura. La niña robada no escapa del todo a esa estructura, pero la ejecuta con más precisión que el resto de las series.

La niña robada - tráiler en español | Disney+

La diferencia está en el foco. Acá hay una apuesta clara por el desarrollo de personajes. Elisa, interpretada por Denise Gough, evita caer en el lugar común de la madre devastada sin matices. Hay enojo, contradicción y decisiones discutibles. El otro gran acierto es Rebecca, el ambiguo personaje de Holliday Grainger. El resto del elenco, incluye a Robyn Betteridge, Michael Workeye, Jim Sturgess y Ambika Mod.

Lejos de apostar por el golpe bajo y el morbo, la serie no evita lo oscuro, hay escenas duras y temas incómodos, pero el tono general apunta más a la tensión psicológica que al impacto fácil.

También intenta, aunque de forma más lateral, meterse con el rol de las redes sociales y la exposición pública en casos así. No es el eje central y queda algo subdesarrollado, pero suma una lectura interesante sobre cómo se construye la narrativa de una tragedia.

Con 5 episodios, La niña robada es un thriller con algunos giros más creíbles que otros, pero sostenido por personajes que se sienten humanos. Sin lugar a dudas, una apuesta disponible en Disney+ que te tendrá atrapado de principio a fin.