El thriller de 8 episodios con Samuel L. Jackson y Kevin Hart que no te podés perder

En medio de un streaming saturado de estrenos que van y vienen, los relatos criminales basados en hechos reales siguen ocupando un lugar especial. No importa cuántas veces se haya contado algo similar, cuando hay un buen caso detrás, el interés aparece solo. Y si además hay dinero, poder y una noche que lo cambia todo, el combo es prácticamente irresistible.

Eso es lo que propone Noche de combate: El atraco del millón de dólares, una miniserie lanzada en 2024, basada en un podcast de 2020, que se mete de lleno en los sucesos ocurridos en la ciudad de Atlanta de 1970. Disponible en Disney Plus , el disparador es el regreso de Muhammad Ali al ring, un espectáculo que reunió a figuras clave de la comunidad afroamericana… y que terminó marcado por un golpe millonario.

La serie construye su relato a partir de ese robo, pero rápidamente deja en claro que hay algo más en juego. Atlanta aparece como una ciudad en ascenso, impulsada por una nueva élite negra que busca ocupar espacios de poder en distintos ámbitos.

El protagonista es Gordon “Chicken Man” Williams, interpretado por Kevin Hart , un personaje que vive entre dos mundos. Por un lado, intenta proyectar una imagen respetable; por otro, está metido en negocios turbios que lo acercan al poder criminal. Su gran apuesta es organizar la fiesta posterior a la pelea de Ali para impresionar a un jefe mafioso clave, Frank Moten, al que da vida Samuel L. Jackson .

Todo se desmorona cuando un grupo armado irrumpe en la fiesta y roba una fortuna frente a varios de los hombres más peligrosos de la ciudad. A partir de ahí, Chicken Man debe demostrar que no estuvo involucrado, mientras intenta sobrevivir a las consecuencias. En paralelo, el detective JD Hudson, interpretado por Don Cheadle , intenta contener una situación que amenaza con escalar.

Uno de los grandes aciertos de la serie es su elenco. Lejos de ser un simple desfile de nombres conocidos, cada actor encuentra un lugar claro dentro del relato. Kevin Hart, acostumbrado a la comedia, sorprende con un registro más contenido y complejo, sin caer en excesos dramáticos. Su personaje funciona justamente porque nunca deja de ser un tipo que improvisa, que corre detrás de oportunidades y que, cuando todo se complica, muestra su costado más vulnerable.

Samuel L. Jackson, en cambio, se mueve en un terreno más familiar, aunque con matices. Su Frank Moten es menos explosivo de lo habitual, pero igual de intimidante. Taraji P. Henson suma presencia como Vivian, una figura clave en el entramado del protagonista, mientras que Cheadle construye un detective atravesado por tensiones raciales en una policía que recién comenzaba a integrarse.

Mirá el tráiler de la serie

Noche de combate: El atraco del millón de dólares - tráiler subtitulado

Como se mencionó al principio, la historia se inspira en hechos reales. En un episodio que durante años fue el tema de conversación en Atlanta, no solo por el dinero robado sino también por el contexto social en el que ocurrió. La serie no solo reconstruye el crimen, sino que también se mete en cuestiones raciales, políticas y culturales de la época, mostrando una ciudad en transformación. cobrar relevancia.

Noche de combate no busca la reconstrucción minuciosa de época ni el detalle obsesivo. Va más al grano: ritmo ágil, escenas de tensión bien resueltas y una narrativa que avanza sin perder de vista a sus personajes. Puede que no sea la serie más sofisticada del género, pero entiende perfectamente cómo sostener el interés.

Lo más interesante es cómo conecta las ambiciones individuales con algo más grande. Todos los personajes quieren avanzar, crecer, dejar atrás su lugar. Y en ese impulso se refleja una ciudad entera que está a punto de redefinirse. Ahí es donde la serie encuentra su mejor versión, cuando el crimen deja de ser solo un robo y pasa a ser el síntoma de un cambio mucho más profundo.

Con 8 episodios, Noche de combate: El atraco del millón de dólares es una serie atrapante, con personajes sólidos y un trasfondo real que le da un plus. Ideal para ver entre semana o maratonear un finde en Disney Plus.