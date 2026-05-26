El llanto de Ulises Bueno y la promesa cumplida a la Virgen de Lourdes tras el campeonato de Belgrano: "Un besito al Cielo"

La consagración de Belgrano de Córdoba ante River Plate generó festejos interminables en toda la provincia, pero también activó profundas muestras de fe entre sus seguidores más célebres. Fiel a su palabra, Ulises Bueno revolucionó las rutas cordobesas al encabezar una caravana muy especial.

El ídolo del cuarteto dejó de lado sus compromisos profesionales para emprender un viaje en bicicleta hacia el santuario de la Virgen de Lourdes, ubicado en la localidad de Alta Gracia.

El músico inició el recorrido desde la Ciudad de Córdoba acompañado por un grupo de allegados, con el objetivo de completar los casi 40 kilómetros que separan a ambas ciudades. La travesía no fue solitaria, ya que cientos de vecinos se volcaron a las banquinas para brindarle su apoyo.

Al arribar a la histórica gruta, y tras sortear a la multitud que lo aguardaba en el ingreso, el cantante detalló el motivo del esfuerzo físico: “Venimos a cumplir la promesa . Si Belgrano ganaba nos veníamos de Córdoba en bici”, explicó con sencillez.

ulises bueno bicicleta virgen belgrano (2) Al llegar a la Gruta de Lourdes, el músico se mostró profundamente conmovido al recordar la memoria de su hermano. Instagram @ulisesbuenosoy

Respecto a las exigencias del camino, Ulises Bueno se mostró agradecido por el acompañamiento de la gente y reconoció las dificultades de sus acompañantes. “Yo venía bastante relajado, pero veníamos con unos amigos que se animaron por primera vez... Impresionante la gente, nos esperaba a un costado de la ruta para alentarnos", comentó.

ulises bueno bicicleta virgen belgrano (3) El cantante de cuarteto recorrió cerca de 40 kilómetros por la ruta junto a un grupo de amigos cercanos. Instagram @ulisesbuenosoy

El momento de mayor impacto se produjo cuando la prensa local le consultó sobre las sensaciones experimentadas tras la obtención del título. Al recordar la histórica tradición futbolera y familiar que lo une a sus raíces, Ulises se quebró por completo. “Una emoción terrible. La verdad que mi hermano hubiera estado muy contento por lo que pasó y... nada, un besito al Cielo”, expresó conmovido, dedicándole el logro al recordado Rodrigo Bueno.

ulises bueno bicicleta virgen belgrano (1) Ulises Bueno encabezó la peregrinación en bicicleta hacia Alta Gracia tras el ansiado campeonato de Belgrano. Instagram @ulisesbuenosoy

Ya frente a la imagen de la Virgen, el artista se llamó a un respetuoso silencio durante varios minutos antes de salir a saludar a los fieles presentes. El santuario se transformó en un epicentro de la identidad celeste, ya que el paso de Ulises coincidió con un aluvión de simpatizantes que colmaron las instalaciones de la gruta para dejar camisetas, ofrendas y escudos en señal de agradecimiento por la estrella obtenida.