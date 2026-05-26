Pamela Pombo destapó la olla y reveló toda la verdad detrás de las hermanas Pombo

En una nueva edición de Desencriptados, Pamela Pombo recordó cómo nació el fenómeno de "Las hermanas Pombo ", la dupla mediática que formó años atrás junto a Johanna Villafañe y que logró instalarse en el ambiente televisivo haciéndose pasar por hermanas.

Durante la charla con Darian Rulo Schijman , Pombo contó: "Surgió porque yo en Mendoza estudié conducción y producción de televisión. Me gusta mucho la producción y dije: 'Tenemos que hacer algo'. Pensé ¿qué pega, qué está bueno, qué genera morbo? Y ahí dije: '¡Hermanas!'" .

"Decidimos venir a Buenos Aires y nos empezamos a lookear parecidas. Las dos estábamos castañas en ese momento y nos teñimos de rubias. Ella es un poquito más baja y se ponía tacos más altos para estar más parejas. Primero empezamos a salir por los boliches y decíamos: 'Somos hermanas' y la gente obviamente le parecía que éramos. 'Bueno, parece que va a funcionar', dijimos y así saltamos al ambiente", detalló la personal trainer.

Sin embargo, el vínculo entre ambas no terminó de la mejor manera. "Hace poquito sé que ella estuvo en la televisión y dije: '¡Ah! Ya me había olvidado por qué nos habíamos peleado'. Sí, nos peleamos. Lo que pasó en ese momento fue que ella hizo una denuncia, a mi criterio falsa, contra un chico y me puso a mí de testigo. Yo era pendeja. Me llama la policía, me golpean la puerta de mi casa y me dicen: 'Policía, abra'. Yo le dije: '¿Cómo sé que son policías?' y me mostraban la placa. Abrí, me llamaron por mi nombre y apellido, me dieron que tenía que ir a declarar. Imaginate, a la medianoche. Me puse las zapatillas, fui a declarar ahí a una comisaría a cinco cuadras. Yo no tenía ni idea. Pero les dije: 'Eso no pasó'", recordó la creadora de contenido.

Hermanas Pombo Pamela contó que se peleó con Johanna. Facebook Las hermanas Pombo (oficial).

Ante la consulta sobre el tipo de denuncia que había realizado Johanna, Pamela explicó que se trataba de una acusación por violencia física contra su entonces pareja. Según contó, ella conocía muy bien al joven porque convivían todos juntos en el mismo departamento, junto a sus respectivas parejas. "Estábamos siempre los cuatro", contó Pombo y agregó que incluso cuando ellas viajaban o hacían presencias, los hombres se quedaban en la casa jugando a la Play. Por eso, sostuvo que nunca vio una situación de agresión y aseguró que, de haber ocurrido algo así, habría reaccionado de inmediato. "Si de verdad hubiese pasado eso, yo lo saco al pibe del departamento, llamo a la policía o le pido a mi novio de ese momento que haga algo...", afirmó la entrevistada.

Además, Pamela Pombo reveló el motivo detrás de aquella denuncia. "Sé por qué la hizo, pero es mucho más grave que una denuncia falsa. Ella estaba embarazada en ese momento y quería abortar; y el chico no la dejaba. Entonces, para sacárselo de encima y poder hacerlo…", expresó la personal trainer.