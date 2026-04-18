Fabiana Cantilo: su inesperada revelación sexual y la lista de los famosos que pasaron por su cama

El cruce entre Fabiana Cantilo y Moria Casán en La mañana con Moria tuvo de todo: humor, confesiones inesperadas y un tono descontracturado que permitió que la charla avanzara por distintos temas, desde lo espiritual hasta lo más íntimo.

En el arranque, la cantante se mostró reflexiva al hablar de su presente y su manera de ver la vida. "Estamos todos con el cosmos, que es lo único que conocemos, obvio, lo demás es cotillón, serpentina, nos dejamos todos de joder", expresó la artista.

Entre bromas y comentarios sobre el movilero, el clima se volvió distendido, hasta que Cantilo sorprendió con una revelación directa sobre su intimidad: "Escuchame, hace 13 años que no la veo ni la siento".

La conversación también derivó en el pasado amoroso de la artista, especialmente cuando surgió el nombre de Fito Páez, a raíz de la serie basada en su vida. Lejos de esquivar el tema, Cantilo dio su versión sin vueltas: "La serie de Fito es mentira, él me dejó porque no me soportaba más. Lo que pasa es que yo, con un revólver en la mano, le dije a Fito 'llegás a decir la verdad y tenés que decir, ta, ta, ta', lo que realmente pasó en mi infancia, por lo cual estaba re loca".

Fabiana Cantilo en La mañana con Moria 2 La artista confesó que hace 13 años no tiene relacioens sexuales. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

En medio del ida y vuelta, la conductora volvió a insistir con el movilero del ciclo, intentando generar una situación divertida. Ante eso, la respuesta de la cantante no tardó en llegar, con ironía incluida: "Este señor no me va a hacer nada, ¿no?, por si acaso me llega a tocar".

Más adelante, la charla tomó un tono más personal cuando la conductora quiso saber si existía un gran amor en su vida. La respuesta de la artista fue clara y en línea con su presente: "No, estoy tratando en las terapias de hacer eso, yo quiero estar sola y estar bien. Nadie, fueron amores en el momento, pero van pasando, viste que al final, después decís 'a este pelotudo que me rasgaba las vestiduras, no lo toco ni con un puntero láser'".

Fiel a su estilo, Moria Casán le hizo una picante pregunta sobre su vida sexual: "¿Tenés idea con cuántos te acostaste?". "No muchos, no tantos como vos pensás... Calamaro, Charly, Fito…", enumeró Fabiana Cantilo sin problema, mencionando a figuras clave del rock nacional como Andrés Calamaro y Charly García. "¡Quién pudiera! Todo rock. Tenés un pentagrama en la pussy", le respondió la diva.