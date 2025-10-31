El fuerte mensaje de Yanina Latorre a Lourdes Fernández tras su video en vivo con Fabiana Cantilo: "Que se llame al silencio"

La conductora de "Sálvese Quien Pueda" habló en Desayuno Americano y fue contundente al referirse al video en vivo que realizaron las artistas.

Yanina Latorre opinó en un móvil de Desayuno Americano sobre el reciente video en vivo que realizó Lourdes Fernández con Fabiana Cantilo y fue tajante al respecto.

Recordemos que la cantante volvió a aparecer públicamente después de la preocupación generada por la denuncia de desaparición que había presentado su madre, Mabel López. La artista había sido localizada por la policía en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, quien se encuentra detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

Este fue el video en vivo que hicieron Lourdes Fernández y Fabiana Cantilo Lourdes Fernández habló con Fabiana Cantilo y defendió a su expareja tras lo sucedido "Entiendo que Lourdes está, no sé si captada por el tipo, psicopateada, pero ahora está todo el país preocupado por ella, toda la prensa, la madre, la hermana, y ella riéndose, burlándose, que estaba con una manta de tigre o de no sé qué en la cama", empezó diciendo la periodista en la nota.

En cuanto al vivo que hizo Fernández junto a Cantilo, Latorre expresó: "Fabiana Cantilo fue poco seria, las preguntas fueron poco serias. Digo: 'Loco, andá a la tele, hablá bien o atendé a tu vieja, a tu hermana'. Hablar en un vivo con Fabiana Cantilo haciéndose las locas las dos, no me pareció gracioso".

Lourdes Fernández 2 La madre de la cantante había denunciado la desaparición de su hija el pasado miércoles 22 de octubre. Instagram Lowrdez. Asimismo, Yanina Latorre subrayó que la situación no puede minimizarse de ninguna manera. "Totalmente banalizado porque hay una denuncia muy grave. Él está preso y todo el mundo está preocupado por ella: la mamá, la hermana, toda la familia, todos nosotros", manifestó la conductora de Sálvese Quien Pueda.