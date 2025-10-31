El fuerte mensaje de Yanina Latorre a Lourdes Fernández tras su video en vivo con Fabiana Cantilo: "Que se llame al silencio"
La conductora de "Sálvese Quien Pueda" habló en Desayuno Americano y fue contundente al referirse al video en vivo que realizaron las artistas.
Yanina Latorre opinó en un móvil de Desayuno Americano sobre el reciente video en vivo que realizó Lourdes Fernández con Fabiana Cantilo y fue tajante al respecto.
Recordemos que la cantante volvió a aparecer públicamente después de la preocupación generada por la denuncia de desaparición que había presentado su madre, Mabel López. La artista había sido localizada por la policía en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, quien se encuentra detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad y violencia de género.
Este fue el video en vivo que hicieron Lourdes Fernández y Fabiana Cantilo
"Entiendo que Lourdes está, no sé si captada por el tipo, psicopateada, pero ahora está todo el país preocupado por ella, toda la prensa, la madre, la hermana, y ella riéndose, burlándose, que estaba con una manta de tigre o de no sé qué en la cama", empezó diciendo la periodista en la nota.
En cuanto al vivo que hizo Fernández junto a Cantilo, Latorre expresó: "Fabiana Cantilo fue poco seria, las preguntas fueron poco serias. Digo: 'Loco, andá a la tele, hablá bien o atendé a tu vieja, a tu hermana'. Hablar en un vivo con Fabiana Cantilo haciéndose las locas las dos, no me pareció gracioso".
Asimismo, Yanina Latorre subrayó que la situación no puede minimizarse de ninguna manera. "Totalmente banalizado porque hay una denuncia muy grave. Él está preso y todo el mundo está preocupado por ella: la mamá, la hermana, toda la familia, todos nosotros", manifestó la conductora de Sálvese Quien Pueda.
Para cerrar, Yanina le sugirió a la cantante no pronunciarse hasta estar preparada para tratar el asunto con cuidado. "Entiendo que no lo quiere atacar, que ella crea que eso es amor, que debe estar amenazada, pero de ahí a ponerte a reír en un vivo con Fabiana Cantilo, la verdad, me parece poco serio", opinó la periodista.
"Si lo quiere seguir defendiendo, él está preso. De última, que se llame a silencio", concluyó Yanina Latorre.