Hollywood tendrá el remake de una exitosa película de terror argentina: cuál es y quién la dirigirá

El propio Demián Rugna formará parte del proyecto para garantizar que el "terror sin forma" no se pierda en la traducción.

Una de las escenas más fuertes de la película argentina. / IMDB

El terror criollo acaba de dar un golpe sobre la mesa y Hollywood se rinde ante los pies de Demián Rugna. Warner Bros. confirmó que el escalofriante universo de Aterrados, la película que le quitó el sueño a miles en 2017, tendrá su remake estadounidense bajo el título Terrified.

poster aterrados pelicula El póster de la película original de Demián Rugna. IMDB Con la producción de un gigante y una dirección de lujo, la noticia se volvió viral por la emoción de los fanáticos del género que ven cómo "lo nuestro" conquista el cine mundial.

Un equipo de gala para el "terror sin forma definida" La elección del director no es para nada casual. El encargado de llevar adelante esta pesadilla será Noah Hawley, el genio detrás de éxitos como Fargo y la esperada serie Alien: Earth. Hawley, un obsesionado con las realidades que se descomponen, parece el socio ideal para Rugna, quien siempre definió su obra como un “terror sin forma definida”.

PELICULA ATERRADOS (2) Escena icónica de "Aterrados", la película que se convirtió en objeto de deseo para los productores de Hollywood. IMDB No se esperan monstruos clásicos: aquí la clave es esa violencia que surge de una grieta invisible. Lo mejor de todo es que Demián Rugna estará involucrado en el desarrollo, asegurando que la esencia de esos policías e investigadores paranormales que nos volaron la cabeza se mantenga intacta en la versión de 26 Keys.

PELICULA ATERRADOS (1) Tras el éxito masivo en Netflix con "Cuando acecha la maldad", Rugna se consolida como un referente global. IMDB El ascenso de Rugna no fue de un día para otro, pero su presente lo tiene como el hombre de oro del género. Con una trayectoria que pasó por el humor y el horror, el director sostiene una destacada creatividad: “Un buen susto es como un buen chiste”. Su consagración definitiva llegó con Cuando acecha la maldad, que rompió récords tras su paso por Netflix y plataformas internacionales.