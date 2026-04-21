El lapidario comentario de un ídolo del United sobre Garnacho: "Lo mejor fue venderlo, no es tan bueno"

Nicky Butt, una gloria del Manchester United de la década del 90, criticó duramente a Alejandro Garnacho, que pasa un mal momento en el Chelsea.

Tras su problemática salida del Manchester United, Alejandro Garnacho fichó por el Chelsea con la esperanza de poder reencontrarse con su mejor versión. Sin embargo, las cosas no están saliendo como esperaba, se habla de que la próxima temporada podrían darle salida de cara a la próxima temporada y no deja de recibir críticas en Inglaterra.

En ese sentido, en las últimas horas se sumó para echar más leña al fuego y seguir pateando en el suelo al Bichito un ídolo de los Red Devils como Nicky Butt, quien vistió la camiseta roja de 1992 a 2004, años en los que ganó 19 títulos, entre los que se destacan 8 Premier Leagues y la Champions League 1999.

Nicky Butt destrozó a Alejandro Garnacho Nicky Butt Manchester United Nicky Butt es una gloria del Manchester United de los años 90. Archivo Manchester United "Lo mejor que hizo el United fue venderlo porque, dejando de lado su habilidad, y de todas formas no creo que sea tan bueno, su actitud cuando estaba en el club me pareció una vergüenza", apuntó el exmediocampista ingles en The Good, The Bad and the Football, podcast del que participa junto con su excompañero Paul Scholes y en el que muchas veces criticaron duramente a Lisando Martínez.

"Garnacho siempre fue un poco distante, tenía una opinión muy alta de sí mismo. Alguien en ese club o en ese equipo en ese momento debería haberle puesto freno, y puede que lo hayan hecho, pero él los ignoró", remarcó luego, recordando la etapa del hispano-argentino como juvenil, en un período en el que él trabajaba en las categorías formativas del Manchester.