Del Milan al Chelsea y Real Madrid: quiénes son los futbolistas implicados en la red de prostitución en Italia

La causa judicial en Milán avanza sobre una presunta red de prostitución de lujo y ya aparecen mencionados futbolistas de distintos clubes europeos.

La Justicia italiana profundiza una investigación sobre una presunta red de prostitución de lujo que operaba en Milán y que habría tenido entre sus clientes a figuras del deporte. En el expediente aparecen líneas telefónicas vinculadas a futbolistas de la Serie A y a jugadores con pasado o presente en clubes europeos de primer nivel, como Chelsea y Real Madrid.

La investigación por un supuesto circuito de prostitución de lujo en Milán sumó un nuevo capítulo y ahora pone el foco en decenas de futbolistas relacionados con la Serie A. La Procura de Milán, encabezada por Marcello Viola, ordenó analizar teléfonos y dispositivos secuestrados durante los allanamientos realizados contra cuatro personas detenidas bajo arresto domiciliario, acusadas de explotación y favorecimiento de la prostitución.

El caso también impacta fuera de Italia, ya que varios de los nombres mencionados mantienen o mantuvieron vínculos con clubes de primer nivel europeo como Chelsea FC y Real Madrid.

Cómo operaba la presunta red Según la información difundida por medios italianos, la organización utilizaba a la sociedad Ma.De Milano como aparente pantalla para montar fiestas privadas en la noche milanesa. Donde, los paquetes estaban especialmente dirigidos a futbolistas e incluían, restaurantes exclusivos, hoteles de lujo, escorts, traslados y atención personalizada y eventos posteriores a los partidos.

Las propuestas conocidas como “dopopartita” podían costar miles de euros por noche. En algunos encuentros también habría circulado gas hilarante, conocido popularmente como “droga de la risa”. La Guardia di Finanza secuestró más de 1,2 millones de euros durante el operativo.