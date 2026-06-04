¿Qué está pasando? Ya son seis las roturas de ligamentos en futbolistas en Mendoza durante 2026

La noticia volvió a sacudir al fútbol mendocino. Atlético San Martín confirmó la grave lesión de una de sus figuras y la estadística encendió una nueva alarma: ya son seis los futbolistas de equipos mendocinos que sufrieron roturas de ligamentos cruzados en lo que va de 2026, una cifra que llama la atención.

La lista incluye a Imanol González (Gimnasia y Esgrima), Camilo Alessandria (Godoy Cruz), Fausto Montero y Luciano Arnijas (Deportivo Maipú), Emir Álvarez (Huracán Las Heras) y ahora el jugador del Chacarero, que deberá afrontar una recuperación de entre seis y nueve meses.

La cifra llama la atención porque involucra a clubes de distintas categorías y contextos competitivos. No se trata de un problema aislado ni de un único plantel. La pregunta surge casi de manera inevitable: ¿por qué cada vez más futbolistas se rompen los ligamentos?

Los especialistas sostienen que no existe una única explicación. La acumulación de partidos, la intensidad física del fútbol moderno, la exigencia de los entrenamientos, la falta de tiempo para la recuperación muscular y hasta las características de algunas superficies de juego aparecen entre los factores más señalados. Además, muchas de estas lesiones se producen sin contacto directo con un rival, en movimientos de giro, frenado o cambios bruscos de dirección.

En el fútbol argentino la preocupación es general. Durante los últimos meses se multiplicaron los casos de roturas de ligamentos cruzados en diferentes categorías, una lesión considerada entre las más graves para un deportista por el largo tiempo de recuperación que demanda.

En Mendoza, mientras los seis jugadores comienzan o ya cursan el difícil camino de la rehabilitación, la seguidilla ya dejó de ser una casualidad estadística para transformarse en una señal de alerta.

Los clubes invierten cada vez más recursos en prevención, preparación física y seguimiento médico, pero los números siguen creciendo. Y la pregunta continúa sin una respuesta definitiva: ¿es consecuencia de la exigencia del fútbol actual o existe algún factor que todavía no se está viendo?

Lo cierto es que en apenas medio año seis futbolistas de clubes mendocinos ya sufrieron la lesión más temida dentro de una cancha.