Un piloto de F1, futbolistas de la Serie A y una red de prostitución: el escándalo que sacude Italia

El fútbol italiano vuelve a quedar bajo impacto tras la revelación de una causa judicial que involucra a una empresa señalada por organizar fiestas VIP con escorts, drogas recreativas y clientes vinculados a clubes de la Serie A . Además, incluiría a un reconocido piloto de la Fórmula 1 .

A pocas semanas de una nueva frustración deportiva para la selección italiana, el país enfrenta ahora otro episodio que golpea de lleno al mundo del deporte. En Milán, la Justicia avanzó con una investigación sobre una presunta red de prostitución que habría operado durante años con participación de figuras del fútbol y otros ámbitos de alto perfil.

El escándalo involucraría a futbolistas del Inter, el Milan y la Juventus, entre otros equipos de primera.

Según informó la prensa local, durante la mañana del martes se realizaron múltiples detenciones vinculadas a la causa. El foco está puesto sobre la empresa M.A. De Milano, dedicada formalmente a la organización de eventos y radicada en Cinisello Balsamo. La Fiscalía de Milán investiga a la firma por supuesta explotación sexual, favorecimiento de la prostitución y lavado de dinero.

De acuerdo con la investigación, la agencia ofrecía paquetes exclusivos orientados a clientes con alto poder adquisitivo. Las propuestas incluían cenas en restaurantes de lujo y encuentros posteriores en hoteles o discotecas privadas.

En esos eventos, según la causa, predominaba la presencia de trabajadoras sexuales y también del llamado “gas de la risa”, sustancia inhalada mediante globos que genera efectos breves de euforia. Los investigadores estiman que la facturación del esquema alcanzaba los 1,2 millones de euros.

Los nombres famosos involucrados

Hasta el momento no trascendieron identidades de clientes vinculados a las fiestas privadas. Según se informó, esas personas no están imputadas por contratar el servicio y no pesan acusaciones penales directas sobre ellas. Sin embargo, la investigación menciona la presencia de unos 50 futbolistas pertenecientes a clubes como el Inter, el Milan, Juventus, Sassuolo y Hellas Verona, entre otros.

También se menciona a un piloto de Fórmula 1 cuya identidad no fue revelada pero que sería de la escudería Ferrari. Su aparición en el expediente surge de una escucha telefónica incorporada a la causa.

Detenciones y responsables señalados

Tras meses de tareas investigativas, la Guardia di Finanza avanzó junto con la fiscal Bruna Albertini sobre quienes serían los principales responsables de la organización.

Entre los detenidos figuran Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, apuntados como piezas centrales del esquema. Ambos quedaron bajo prisión domiciliaria mientras se analizan posibles cargos por asociación ilícita, favorecimiento de la prostitución y lavado de activos. El avance del caso tomó impulso luego de la declaración de una joven que aseguró haber vivido en uno de los inmuebles utilizados por la agencia en agosto de 2024.