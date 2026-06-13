Ruggeri reveló detalles de cuando lo bajaron para ser ayudante de campo de Maradona en el Mundial 2010: "No me tenés que pagar"

A 16 años del Mundial de Sudáfrica 2010, Oscar Ruggeri volvió sobre una de las historias más comentadas de aquella etapa de la Selección argentina.

Oscar Ruggeri recordó un episodio que marcó su relación con la Selección argentina durante el ciclo de Diego Maradona como entrenador. En plena transmisión de ESPN desde el entrenamiento de este sábado del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026, el exdefensor campeón del mundo contó un detalle inédito sobre aquella frustrada incorporación al cuerpo técnico de Sudáfrica 2010.

Mientras observaban el entrenamiento albiceleste, Ruggeri reconoció que todavía siente una conexión especial con la Selección y admitió que le hubiera encantado vivir un Mundial desde adentro como integrante de un cuerpo técnico. Fue entonces cuando recordó que estuvo muy cerca de acompañar a Maradona en esa aventura.

"No se dio, Grondona no me dejó estar", aseguró el Cabezón al recordar aquella situación. Ante la sorpresa de Vignolo, amplió: "Acá no se trata del premio ni de que te paguen. ¿Quién no hubiese ido gratis? Yo le dije: 'mirá que no me tenés que pagar'. Pero ni así me llevaron".

La historia no era nueva, aunque esta vez agregó detalles sobre aquella frustración. Ruggeri explicó que durante la preparación del Mundial compartía mucho tiempo con Maradona, hablaban de fútbol y hasta intercambiaban opiniones sobre el equipo. Sin embargo, cuando llegó el momento de formalizar su incorporación, apareció la figura de Julio Grondona.

En 2020, Oscar Ruggeri contó una historia que ahora salió nuevamente a la luz Embed Años atrás, el propio Ruggeri había contado que mantuvo una reunión con el entonces presidente de la AFA en una estación de servicio. Según su relato, Grondona le reprochó algunas críticas públicas que había realizado en su contra y luego le planteó una condición para integrarse al cuerpo técnico: desplazar a Alejandro Mancuso cuando comenzara la concentración.