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En vivo: San Lorenzo y Vélez empatan 0-0 en el Nuevo Gasómetro en un duelo clave para la clasificación

San Lorenzo necesita sumar de a tres contra Vélez para meterse en zona de playoffs del Torneo Apertura.

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Lautaro Montenegro, defensor de San Lorenzo, intenta anticipar a Matías Pellegrini, delantero de Vélez.&nbsp;

Lautaro Montenegro, defensor de San Lorenzo, intenta anticipar a Matías Pellegrini, delantero de Vélez. 

FotoBaires

San Lorenzo empata 0-0 con Vélez por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Los dos llegan con panoramas diferentes: el Fortín está obligado a ganar para recuperar la punta de la Zona A, mientras que el Ciclón necesita sumar para meterse en zona de playoffs.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de San Lorenzo vs Vélez Sarsfield

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