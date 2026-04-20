En vivo: San Lorenzo y Vélez empatan 0-0 en el Nuevo Gasómetro en un duelo clave para la clasificación
San Lorenzo necesita sumar de a tres contra Vélez para meterse en zona de playoffs del Torneo Apertura.
San Lorenzo empata 0-0 con Vélez por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Los dos llegan con panoramas diferentes: el Fortín está obligado a ganar para recuperar la punta de la Zona A, mientras que el Ciclón necesita sumar para meterse en zona de playoffs.
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