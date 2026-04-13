Alarma en Boca: un jugador titular está en duda para el duelo copero ante Barcelona de Ecuador

A horas de un partido importante para Boca en la Libertadores, una pieza clave del equipo arrastra una molestia y su presencia para este martes está en duda.

En Boca se encendieron las alarmas por un titular antes de un partido clave por la Copa Libertadores.

En Boca Juniors se encendieron las alarmas en la previa del duelo ante Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Uno de los titulares arrastra una molestia en el pubis y será evaluado hasta último momento para definir si puede estar presente en la Bombonera.

Se trata de Miguel Merentiel, quien ya venía con esa dolencia desde partidos anteriores. Claudio Úbeda había confirmado que el delantero uruguayo fue reemplazado ante Universidad Católica por ese motivo, y aunque jugó frente a Independiente, volvió a terminar con molestias, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico.

Merentiel será evaluado y no está asegurado para jugar ante Barcelona de Ecuador Boca vs Gimnasia Miguel Merentiel estampó el empate para Boca en la Bombonera ante el Lobo mendocino. Fotobaires La decisión final se tomará tras el entrenamiento de esta tarde. En Boca prefieren no arriesgarlo si no está al ciento por ciento, sobre todo teniendo en cuenta la seguidilla de partidos y la cercanía del Superclásico.

En caso de que Merentiel no llegue, su lugar sería ocupado por Milton Giménez, quien viene de convertir ante Independiente y aparece como la principal alternativa para acompañar a Adam Bareiro en el ataque.