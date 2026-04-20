Los filosos comentarios de Ruggeri tras el Superclásico: de "River no tiene líderes" a "no tenían que seguir el partido"

Fiel a su estilo, Oscar Ruggeri no se guardó nada al dar su opinión de los que fue la derrota de River contra Boca en el Monumental y la polémica del final.

El Superclásico dejó mucha tela para cortar, tanto por el resultado, el juego y ciertas situaciones de juego. Especialmente, lo que más polémica generó fue el penal que reclamó River Plate en la última jugada del partido por el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta, que Darío Herrera no cobró.

Jugadores y exjugadores de uno y otro equipo dieron su opinión al respecto. Y una de las que más resonó fue la de Oscar Ruggeri, quien defendió los colores y de ambos elencos y salió campeón con ambos, aunque quedó más identificado con el Millonario, con el que levantó la Copa Libertadores y la Intercontinental 1986.

Las fuertes declaraciones de Ruggeri sobre el Superclásico Las fuertes declaraciones de Ruggeri sobre el Superclásico "No lo gana bien Boca, porque si cobran el penal, no gana. Boca ganó por Paredes solamente", apuntó este mediodía el Cabezón en F12 por ESPN. En ese sentido, lanzó una polémica sentencia sobre la actitud que tendrían que haber tomado los futboplistas de la banda: "Los jugadores no tenían que seguir el partido...".

"Los jugadores lo tienen que llevar a ver la jugada al VAR. 'Andá a verla, tenés que ir a verla a verla'. Que después al menos tenga la delicadeza de decir que para él no fue penal de última. Que los eche a todos si quiere por ir a protestarle, pero los jugadores lo tendrían que haber llevado", insistió el ex defensor central campeón del mundo.