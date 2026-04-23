Boca celebró la trilogía ante River con un posteo picante y otro Topo Gigio: "Sábado, domingo y miércoles"

Boca Juniors vive una semana perfecta ante River y lo hizo saber. Después de completar una trilogía de triunfos en distintos frentes, el club publicó un mensaje en redes que encendió la rivalidad: “Sábado, domingo y miércoles”. Una frase corta, directa y cargada de picante.

La secuencia arrancó en el futsal, donde el Xeneize se impuso 3-2 en el Polideportivo Quinquela Martín y se mantuvo como líder invicto. Siguió con el plato fuerte: el triunfo 1-0 en el Monumental con gol de penal de Leandro Paredes , que además dejó una imagen que recorrió todos lados con su festejo del Topo Gigio.

Y la historia se cerró en Ezeiza. En el Superclásico de Reserva, Boca ganó 2-0 con goles de Agustín De La Cuesta en contra y Leonel Flores , en un partido que se abrió tras la expulsión de Cirilo Pereyra en River . El equipo fue superior y terminó consolidando otra victoria ante el eterno rival.

El posteo tuvo un detalle que no pasó desapercibido: la foto de Flores replicando el Topo Gigio, el gesto que inmortalizó Juan Román Riquelme y que volvió a escena el domingo en Núñez. Un guiño directo a la historia y al presente.

Con estos resultados, Boca no solo festejó en todos los niveles, sino que además se posicionó fuerte en la tabla de Reserva, donde lidera la Zona B. Del otro lado, River quedó complicado en su pelea por meterse en los playoffs. Semana redonda y mensaje claro desde la Ribera.