Franco Colapinto

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá 20° en el Gran Premio de Abu Dhabi: Verstappen se quedó con la pole

Colapinto quedó eliminado en la Q1 tras marcar un tiempo de 1:23.890 y largará 20° en el Yas Marina Circuit. Por su parte, el neerlandés largará 1°.

Luciano Chiapasco

Franco Colapinto largará 20° en el Gran Premio de Abu Dhabi.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) tuvo una actuación impresionante en la clasificación y consiguió la pole position para la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, donde se definirá el campeonato de Fórmula 1.

Verstappen, que este domingo irá en busca de su quinto título consecutivo, registró un tiempazo de 1:22,207 en la Q3 y le sacó 201 milésimas al británico Lando Norris y 230 al australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Verstappen se quedó con la pole position

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997322574003380478&partner=&hide_thread=false

Pese a no haber conseguido la pole position, Norris, que es el líder del campeonato, consiguió un muy buen lugar para la largada, ya que en la carrera de este domingo le alcanzará con subirse al podio para ser campeón por primera vez en su carrera.

El otro contendiente al título además de Norris y Verstappen, que es Piastri, no la tendrá nada fácil, ya que deberá superar a Verstappen y esperar a que su compañero de equipo en McLaren pierda varias posiciones.

Más atrás, en la cuarta y quinta posición, comenzarán el británico George Russell (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el top 10 para la largada lo completan Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997322199045136551&partner=&hide_thread=false

Colapinto largará último en el GP de Abu Dabi

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una floja clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y largará último en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1.

Colapinto tuvo una mala actuación y registró un tiempo de 1:23,890, para quedar a un segundo y 285 milésimas del líder de la sesión, que había sido Piastri. El tiempo del argentino fue tan flojo que incluso finalizó a casi medio segundo del penúltimo.

Franco Colapinto no tuvo su mejor actuación en la qualy del GP de Abu Dhabi

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, largará 19°, lo que demuestra el desastroso nivel de lo monoplazas de la escudería francesa.

La carrera del GP de Abu Dhabi, que definirá al campeón de la temporada 2025 de Fórmula 1, comenzará este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina).

Así largarán en el GP de Abu Dabi

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Fernando Alonso (Aston Martin)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Esteban Ocon (Haas)

9- Isack Hadjar (Racing Bulls)

10- Yuki Tsunoda (Red Bull)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Carlos Sainz Jr. (Williams)

13- Liam Lawson (Racing Bulls)

14- Kimi Antonelli (Mercedes)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Lewis Hamilton (Ferrari)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Nico Hulkenberg (Sauber)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Franco Colapinto (Alpine)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997329060595146800&partner=&hide_thread=false

El minuto a minuto de Colapinto en la qualy de Abu Dhabi

Live Blog Post

Max Verstappen se quedó con la pole position en Abu Dhabi y toma ventaja para la definición del campeonato

El tetracampeón del mundo se quedó con la pole position en el Yas Marina Circuit al marcar un tiempo de 1:22.207. Por su parte, Lando Norris saldrá en el segundo lugar y Oscar Piastri desde la tercera posición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997320627506552925&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Tiempazo de Max Verstappen en el inicio de la Q3

El piloto neerlandés marcó un extraordinario tiempo de 1:22.295 y por el momento nadie lo puede superar a faltan de 7 minutos para el final.

Live Blog Post

Los eliminados en la Q2

  • Bearman
  • Sainz
  • Lawson
  • Antonelli
  • Stroll
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997315618119307329&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Russell supera a Verstappen y es P1

El inglés, que quiere la pole aunque no tenga chances de ser campeón, le hace frente a los tres contendientes al título y marcó un gran tiempo de 1:22.730.

Live Blog Post

Los eliminados en la Q1

  • Hamilton
  • Albon
  • Hulkenberg
  • Gasly
  • Colapinto
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997310519687135728&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará 20°

El piloto argentino pudo marcar un solo tiempo de 1:23.890 y esto provocó que quedara eliminado en la Q1 y tuviera que largar en el último lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1997311364512313681&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

McLaren, muy fuerte en el final de la Q1

Piastri le sacó medio segundo a Norris con un tiempazo de 1:22.605.

Live Blog Post

Colapinto y otro tiempo anulado

El argentino había marcado un tiempo de 1:23.947 que no le alcanzaba para meterse en la Q2, pero otra vez se excedió en los límites de pista y su tiempo fue anulado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997308584074400072&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Le eliminaron el tiempo a Colapinto

El argentino había marcado una vuelta rápida con un tiempo de 1:24.468, pero al exceder los límites de pista en la curva 9, los comisarios le anularon la vuelta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997306967878939035&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Colapinto es el primero en salir junto a Gasly

El piloto argentino y el francés fueron los primeros en salir al Yas Marina Circuit. El número 43 salió con gomas blandas mientras que el 10 con las medias.

