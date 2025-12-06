Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá 20° en el Gran Premio de Abu Dhabi: Verstappen se quedó con la pole
Colapinto quedó eliminado en la Q1 tras marcar un tiempo de 1:23.890 y largará 20° en el Yas Marina Circuit. Por su parte, el neerlandés largará 1°.
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) tuvo una actuación impresionante en la clasificación y consiguió la pole position para la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, donde se definirá el campeonato de Fórmula 1.
Verstappen, que este domingo irá en busca de su quinto título consecutivo, registró un tiempazo de 1:22,207 en la Q3 y le sacó 201 milésimas al británico Lando Norris y 230 al australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.
Verstappen se quedó con la pole position
Pese a no haber conseguido la pole position, Norris, que es el líder del campeonato, consiguió un muy buen lugar para la largada, ya que en la carrera de este domingo le alcanzará con subirse al podio para ser campeón por primera vez en su carrera.
El otro contendiente al título además de Norris y Verstappen, que es Piastri, no la tendrá nada fácil, ya que deberá superar a Verstappen y esperar a que su compañero de equipo en McLaren pierda varias posiciones.
Más atrás, en la cuarta y quinta posición, comenzarán el británico George Russell (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el top 10 para la largada lo completan Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Yuki Tsunoda (Red Bull).
Colapinto largará último en el GP de Abu Dabi
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una floja clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y largará último en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1.
Colapinto tuvo una mala actuación y registró un tiempo de 1:23,890, para quedar a un segundo y 285 milésimas del líder de la sesión, que había sido Piastri. El tiempo del argentino fue tan flojo que incluso finalizó a casi medio segundo del penúltimo.
Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, largará 19°, lo que demuestra el desastroso nivel de lo monoplazas de la escudería francesa.
La carrera del GP de Abu Dhabi, que definirá al campeón de la temporada 2025 de Fórmula 1, comenzará este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina).
Así largarán en el GP de Abu Dabi
1- Max Verstappen (Red Bull)
2- Lando Norris (McLaren)
3- Oscar Piastri (McLaren)
4- George Russell (Mercedes)
5- Charles Leclerc (Ferrari)
6- Fernando Alonso (Aston Martin)
7- Gabriel Bortoleto (Sauber)
8- Esteban Ocon (Haas)
9- Isack Hadjar (Racing Bulls)
10- Yuki Tsunoda (Red Bull)
11- Oliver Bearman (Haas)
12- Carlos Sainz Jr. (Williams)
13- Liam Lawson (Racing Bulls)
14- Kimi Antonelli (Mercedes)
15- Lance Stroll (Aston Martin)
16- Lewis Hamilton (Ferrari)
17- Alexander Albon (Williams)
18- Nico Hulkenberg (Sauber)
19- Pierre Gasly (Alpine)
20- Franco Colapinto (Alpine)
El minuto a minuto de Colapinto en la qualy de Abu Dhabi