Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá 20° en el Gran Premio de Abu Dhabi: Verstappen se quedó con la pole

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) tuvo una actuación impresionante en la clasificación y consiguió la pole position para la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi , donde se definirá el campeonato de Fórmula 1 .

Verstappen, que este domingo irá en busca de su quinto título consecutivo, registró un tiempazo de 1:22,207 en la Q3 y le sacó 201 milésimas al británico Lando Norris y 230 al australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Pese a no haber conseguido la pole position, Norris, que es el líder del campeonato, consiguió un muy buen lugar para la largada, ya que en la carrera de este domingo le alcanzará con subirse al podio para ser campeón por primera vez en su carrera.

¡¡TENDREMOS UN FINAL DE PELÍCULA!! MAX VERSTAPPEN SE QUEDÓ CON LA ÚLTIMA POLE POSITION DE LA TEMPORADA Y LARGARÁ PRIMERO EN LA CARRERA. #AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5EkfkbNvs4

El otro contendiente al título además de Norris y Verstappen, que es Piastri, no la tendrá nada fácil, ya que deberá superar a Verstappen y esperar a que su compañero de equipo en McLaren pierda varias posiciones.

Más atrás, en la cuarta y quinta posición, comenzarán el británico George Russell (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el top 10 para la largada lo completan Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997322199045136551&partner=&hide_thread=false QUALIFYING CLASSIFICATION



P1 Verstappen

P2 Norris

P3 Piastri



Roll on race day!! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/f6z4bCKXjB — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Colapinto largará último en el GP de Abu Dabi

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una floja clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y largará último en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1.

Colapinto tuvo una mala actuación y registró un tiempo de 1:23,890, para quedar a un segundo y 285 milésimas del líder de la sesión, que había sido Piastri. El tiempo del argentino fue tan flojo que incluso finalizó a casi medio segundo del penúltimo.

Franco Colapinto no tuvo su mejor actuación en la qualy del GP de Abu Dhabi

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, largará 19°, lo que demuestra el desastroso nivel de lo monoplazas de la escudería francesa.

La carrera del GP de Abu Dhabi, que definirá al campeón de la temporada 2025 de Fórmula 1, comenzará este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina).

Así largarán en el GP de Abu Dabi

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Fernando Alonso (Aston Martin)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Esteban Ocon (Haas)

9- Isack Hadjar (Racing Bulls)

10- Yuki Tsunoda (Red Bull)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Carlos Sainz Jr. (Williams)

13- Liam Lawson (Racing Bulls)

14- Kimi Antonelli (Mercedes)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Lewis Hamilton (Ferrari)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Nico Hulkenberg (Sauber)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Franco Colapinto (Alpine)

El minuto a minuto de Colapinto en la qualy de Abu Dhabi

Live Blog Post Max Verstappen se quedó con la pole position en Abu Dhabi y toma ventaja para la definición del campeonato El tetracampeón del mundo se quedó con la pole position en el Yas Marina Circuit al marcar un tiempo de 1:22.207. Por su parte, Lando Norris saldrá en el segundo lugar y Oscar Piastri desde la tercera posición. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997320627506552925&partner=&hide_thread=false MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE TITLE DECIDER!!!#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/lu5gjpcYfK — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Live Blog Post Tiempazo de Max Verstappen en el inicio de la Q3 El piloto neerlandés marcó un extraordinario tiempo de 1:22.295 y por el momento nadie lo puede superar a faltan de 7 minutos para el final.

Live Blog Post Los eliminados en la Q2 Bearman

Sainz

Lawson

Antonelli

Stroll Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997315618119307329&partner=&hide_thread=false ELIMINATED IN Q2 BearmanSainzLawsonAntonelliStroll#F1 #AbuDhabiGP — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Live Blog Post Russell supera a Verstappen y es P1 El inglés, que quiere la pole aunque no tenga chances de ser campeón, le hace frente a los tres contendientes al título y marcó un gran tiempo de 1:22.730.

Live Blog Post Los eliminados en la Q1 Hamilton

Albon

Hulkenberg

Gasly

Colapinto Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997310519687135728&partner=&hide_thread=false ELIMINATED IN Q1 HamiltonAlbonHulkenbergGaslyColapinto#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/DUF8QGKWzb — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Live Blog Post Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará 20° El piloto argentino pudo marcar un solo tiempo de 1:23.890 y esto provocó que quedara eliminado en la Q1 y tuviera que largar en el último lugar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1997311364512313681&partner=&hide_thread=false P19 and P20 in Quali pic.twitter.com/mOWX0SOPKC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 6, 2025

Live Blog Post McLaren, muy fuerte en el final de la Q1 Piastri le sacó medio segundo a Norris con un tiempazo de 1:22.605.

Live Blog Post Colapinto y otro tiempo anulado El argentino había marcado un tiempo de 1:23.947 que no le alcanzaba para meterse en la Q2, pero otra vez se excedió en los límites de pista y su tiempo fue anulado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997308584074400072&partner=&hide_thread=false ¡QUE MALA SUERTE! Franco Colapinto excedió los límites de la pista de nuevo y su vuelta fue anulada otra vez.#AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/axq4KXRT5t — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

Live Blog Post Le eliminaron el tiempo a Colapinto El argentino había marcado una vuelta rápida con un tiempo de 1:24.468, pero al exceder los límites de pista en la curva 9, los comisarios le anularon la vuelta. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997306967878939035&partner=&hide_thread=false VUELTA ANULADA PARA FRANCO: Colapinto salió de los límites de la pista y le sacaron el tiempo que estaba marcando en la Q1.#AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2280aTyPxs — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025