El brutal enojo de Colapinto tras finalizar P10 y P19 en las prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi: "No entiendo cómo los otros..."

Franco Colapinto no pudo ocultar su bronca por el pobre ritmo que mostró su Alpine tras completar la actividad del viernes en el Yas Marina Circuit.

Se terminó la actividad del viernes en el Gran Premio de Abu Dhabi para Franco Colapinto. El piloto argentino mostró un buen ritmo en ambas prácticas libres, aunque en la primera se destacó aún más por haber finalizado 10° y ganarle a Paul Aron, quien tomó el lugar de Pierre Gasly por decisión de Alpine.

Por su parte, en la segunda sesión de entrenamientos libres, el pilarense tuvo un sólido ritmo, pero no fue el esperado en comparación a la primera práctica y finalizó en el puesto 19°. ¿La buena noticia? Le ganó el mano a mano también a Pierre Gasly, quien terminó en el último lugar de la parrilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1996944363495002511&partner=&hide_thread=false Friday running in 2025 complete. pic.twitter.com/Kv73gB1Yko — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 5, 2025 Tras concluir con su participación de este viernes, Franco Colapinto pasó por la zona mixta para hablar con los medios. Allí, hizo un contudente análisis de lo que fue su performance y se mostró muy enojado por el mal rendimiento de su Alpine en comparación con el resto de los equipos.

El brutal enojo de Colapinto tras finalizar P10 y P19 en las prácticas del GP de Abu Dhabi "Muy raro. Cosas que es difícil de entender. En la FP1 estábamos a tres décimas en una vuelta que había sido bastante 'meh', podía mejorar un par de décimas más. En la FP2 hice el mismo tiempo, una décima más rápido, en una pista más fría, no entiendo bien la verdad. Hay que ver la data, no entiendo cómo los otros mejoraron tanto y cómo nosotros empeoramos tanto. Hay que entenderlo ahora y trabajar para mañana", sentenció en diálogo con ESPN.