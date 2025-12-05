Franco Colapinto palpitó el sorteo del Mundial 2026 y ¿anuló mufa?: "No voy a decir que..."

Tras completar las prácticas en Abu Dhabi, Colapinto palpitó el sorteo que determinará los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Este viernes a las 14:00 (hora de Argentina), la Selección argentina de Lionel Scaloni sabrá cuáles serán sus rivales en la fase de grupos en el Mundial 2026 en busca de lograr el bicampeonato y dar una nueva vuelta olímpica.

Todo el mundo estará pendiente de este gran evento que se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos. Incluso, Franco Colapinto, quien hace unas horas terminó de disputar las primeras dos sesiones de prácticas en el Gran Premio de Abu Dhabi ( fue 10° y 19°, respectivamente).

A horas del sorteo del Mundial 2026, el piloto de Alpine fue entrevistado por uno de los corresponsales de la Fórmula 1 y allí le preguntaron sobre cómo veía a la Selección argentina para el certamen, y Colapinto, cabulero como cualquier argentino, lanzó una respuesta evasiva.

Franco Colapinto anuló mufa de cara al sorteo del Mundial 2026 "Hablemos de fútbol. Se viene el sorteo para la próxima Copa del Mundo. Pensando en la próxima, ¿qué creés? ¿Argentina puede lograrlo otra vez?", le preguntaron. En ese instante, con una sonrisa pícara, contestó: "¿Sabés que es mala suerte decir que vamos a ganar? Así que no voy a decir que ganaremos... Esperemos que otros equipos la ganen, ja".