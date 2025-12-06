La decepción de Franco Colapinto al quedar 20° en la qualy del Gran Premio de Abu Dhabi: "No entiendo por qué no puedo..."

Franco Colapinto largará desde la última posición en el GP de Abu Dhabi y en zona mixta lanzó una frustrante frase sobre su rendimiento en la qualy.

Franco Colapinto no tuvo su mejor rendimiento en la jornada de sábado. A primera hora, el piloto argentino finalizó 19° en la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi donde su A525 mostró un pobre ritmo.

Luego, en la clasificación, el pilarense volvió a cometer error similares como en Qatar lo que impidieron que marcara tiempos rápidos (los comisarios se lo anularon en dos oportunidades por exceder los límites de pista) y finalmente largará desde la última posición en la carrera del domingo.

La decepción de Colapinto al terminar 20° en la qualy Tras completar su participación en la qualy, Franco Colapinto pasó por la zona mixta para hablar con los medios. Allí, se mostró decepcionado por no haber podido meterse en la Q2 con su Alpine y dejó una frustrante frase: “Hice dos track limits (límites de pista) similares. No tenía grip (agarre) atrás, otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito. Es muy difícil", sentenció.

El ánalisis de Colapinto tras quedar 20° en la qualy de Abu Dhabi Fox Sports “Es raro, en la FP1 arranqué bien, estaba cerca. Pero después, de la FP1 a la qualy mejoré menos de un segundo. Con la mejora de pista, que el asfalto estaba más frío en la noche... menos nafta y con el mapa del motor, tendría que ser mucho más. No entiendo bien por qué no puedo extraer más en la qualy. A trabajar para mañana y terminar lo mejor que se pueda la carrera”, agregó.

“Obviamente, no es como quería terminar. Es lo que hay. Hay que trabajar ahora para mañana, hacer una buena carrera y ojalá que sea un mejor día”, concluyó.