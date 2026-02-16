Ramón Díaz publicó un picante mensaje en plena crisis del River de Gallardo: ¿se postula para volver?
El histórico futbolista y exentrenador de River subió un contundente mensaje a sus redes sociales mientras los dirigidos por el Muñeco se hunden en su crisis.
River sigue sin levantar cabeza. Tras un 2025 para el olvido, el equipo de Marcelo Gallardo estaba obligado a mejorar notoriamente su nivel futbolístico en esta temporada. En sus primeros tres partidos del Apertura, el Millonario logró sacar 7 puntos y parecía que se perfilaba a ser un serio contendiente al título.
Sin embargo, en los próximos dos encuentros, el cuadro de Núñez volvió a mostrar una pálida imagen, sufrió dos derrotas al hilo (una de ellas fue una paliza) ante Tigre y Argentinos Juniors y las alarmas volvieron a encenderse.
Mientras el equipo de Gallardo se prepara para dar vuelta la página en esta crucial semana ante Ciudad Bolívar por Copa Argentina y frente Vélez por el certamen local, Ramón Díaz publicó un picante mensaje en su cuenta de Instagram sociales al hablar de su "filosofía" sobre la importancia de ganar. ¿Se postula para volver a ser el DT de River?
El llamativo posteo de Ramón Díaz en plena crisis de River
"Ganar no es lo más importante, es la única opción. Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador. Las glorias pasadas no influyen en nada... ¡lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas!", escribió el Pelado haciendo un repaso de su ilustre carrera como jugador y en especial como entrenador.
Por su parte, los hinchas también se expresaron en la publicación y le pidieron al riojano de 66 años que pegue la vuelta: “Ahí viene Ramón, la alegría de mi alma”, “Una vuelta más Ramón”, “El único que puede hacer jugas bien a River con estos jugadores”, “Que vuelva el mejor DT de la historia del club”.
El presente de Ramón Díaz
A día de hoy, Ramón Díaz permanece sin equipo tras su abrupta salida del banco del Internacional de Porto Alegre. Su más reciente etapa, consumada en 2025, apenas superó los dos meses y dejó un balance discreto: tres triunfos, cinco igualdades y cinco caídas en trece presentaciones oficiales.
La travesía en Río Grande do Sul estuvo lejos de cumplir las expectativas. El ciclo se desmoronó en la recta final del Brasileirao, cuando fue cesado a falta de apenas dos jornadas, con el conjunto sumido en puestos de descenso. Finalmente, el equipo logró una agónica permanencia, maquillando una campaña que estuvo al borde del abismo.