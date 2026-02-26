La tremenda racha que rompió Driussi en River, justo el día de la despedida de Gallardo
En un insólito giro del destino, Sebastián Driussi cortó en el último partido de Gallardo con una inusual sequía que arrastraba River desde hace meses.
River Plate tuvo este jueves una noche muy especial. En el marco del duelo ante Banfield la fecha 7 del Torneo Apertura, Marcelo Gallardo le puso un punto final a su segundo ciclo como DT del primer equipo. Y como si fuera un retorcido giro del destino, justo en su despedida se rompió una insólita mala racha.
En el arranque del segundo tiempo, Sebastián Driussi atrapó un rebote en el área tras un tiro en el palo de Ian Subiabre y convirtió el 2-1 parcial. Increíblemente, este fue el primer gol del Millonario marcado por un delantero en todo el 2026, dejando atrás una insólita sequía que le trajo innumerables problemas al Muñeco en el último tiempo.
El gol de Sebastián Driussi ante Banfield
El último tanto convertido por un atacante en la banda había sido en la eliminación contra Racing por 3-2 en los octavos de final del Clausura 2025, el pasado 24 de noviembre. Fue Subiabre el autor, quien facturó el empate 1-1 parcial. Y antes de ese, al anterior había sido el 5 de octubre, cuando Miguel Ángel Borja anotó en la derrota 2-1 frente a Rosario Central.
En cuanto a Driussi, su último gol había sido el pasado 21 de agosto contra Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. Desde entonces, pasaron 6 meses y un total de 14 partidos sin inflar una red, racha que se cortó este jueves contra Banfield.
Respecto del resto de los delanteros de River, Maxi Salas no convierte desde el 1-0 a Racing en el 2 de octubre por Copa Argentina; Facundo Colidio desde el 19 de julio en el 4-0 a Instituto; y Agustín Ruberto desde 2024 contra Excursionistas.