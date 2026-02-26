El emotivo video que compartió River en la previa de la despedida de Gallardo en el Monumental

Unos minutos antes de que comience el duelo ante Banfield, River le dedicó un posteo especial a Marcelo Gallardo para la ocasión.

Marcelo Gallardo le pone un punto final a su segundo ciclo como director técnico de River Plate. Este jueves, por la fecha 7 del Torneo Apertura, dirige su último partido frente a Banfield. Una jornada cargada de emoción que marca su despedida ante su gente en el Monumental.

El Muñeco le pidió específicamente a la dirigencia que no hubiera ningún homenaje especial en el estadio y que todo se desarrollara como un encuentro común y corriente. Sin embargo, eso no impidió que desde el club le prepararan un emotivo video en redes sociales. "Una vida en casa. Un vínculo para toda la vida", reza el posteo publicado en la cuenta oficial del Millonario.

El emotivo video con el que River despide a Marcelo Gallardo El emotivo video con el que River despide a Marcelo Gallardo En el mismo se reviven mediante clips e imágenes de archivo los mejores momentos de su etapa como jugador, incluyendo su paso por las inferiores, y como entrenador, como la obtención de la Copa Sudamericana 2014, las Libertadores 2015 y 2018, su festejo tras eliminar a Boca en las semifinales de 2019 al grito de "¡Sí, sí, sí...!", entre otras conmovedoras escenas.

A su vez, van intercalando algunas de sus frases más destacadas, entre las que resalta su discurso cuando renovó contrato en enero de 2018, en la antesala de la que sería una temporada histórica para el club: "Mi vínculo con River viene de toda la vida. Tengo muchos recuerdos encima, demasiados del camino recorrido. River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, una forma de ser, de entrenar".

El video finaliza con un fundido a negro mientras la hinchada corea "¡Muñeco, Muñeco...!" y un más que merecido agradecimiento para el DT.