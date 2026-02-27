Escándalo en la AFA: Argentinos Juniors usó a niños y jóvenes del club para "bajar línea"

Argentinos Juniors convocó a los niños y jóvenes del club para una foto institucional que terminaron utilizando políticamente para defender al presidente.

Socios denuncian que la dirigencia de Cristian Malaspina utilizó a los niños y jóvenes de distintas disciplinas de Argentinos Juniors para hacer política e insistir con su postura pro Claudio "Chiqui" Tapia en el escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los dirigentes habrían enviado un comunicado para engañar a los socios y hacerlos partícipes sin saberlo.

El fuerte vínculo entre la AFA y Argentinos Juniors La próxima semana deberán presentarse a indagatoria Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por evasión fiscal de la AFA, organismo madre del fútbol nacional y también apuntado por una enorme cantidad de sospechas y acusaciones de corrupción. Ante esta citación judicial, desde la AFA orquestaron un lock-out junto con los presidentes de los clubes miembros, suspendiendo el campeonato por una causa "de la patronal".

Dentro de esa "patronal" se encuentra Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, muy cuestionado actualmente por su vínculo con Tapia y los otros dirigentes apuntados. En el marco de este conflicto que ya ha tomado alcance en la política nacional y en el que los presidentes de los clubes y empresarios del fútbol podrían perder el monopolio, el club de La Paternal organizó una inocente foto institucional con sus jóvenes atletas.

La polémica foto institucional que terminó siendo una bajada de línea Aunque generalmente las fotos institucionales se hacen a fin de año, tiene lógica que hayan organizado para estas fechas una foto institucional ya que los más chicos vuelven a las actividades, pero no era ese el objetivo. Desde la dirigencia enviaron un mensaje invitando a cada niño y joven del club a formar parte de una foto institucional en el Microestadio Malvinas Argentinas.

argentinos junios foto cristian malaspina X Horas más tarde, a minutos de quedar afuera contra Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores, Argentinos Juniors publicó la foto con el siguiente mensaje: "La familia de Argentinos Juniors se reunió en el Microestadio para brindarle su respaldo a Cristian Malaspina en medio de la situación de avasallamiento hacia la estructura de la AFA en el contexto actual que atraviesa el fútbol argentino".