Rompió el silencio el abogado de Javier Faroni tras su vínculo con el escándalo en AFA

Javier Faroni comandó junto a su pareja, Erica Gillette, la empresa TourProdEnter LLC desde Miami, firma encargada de representar los intereses comerciales de la AFA en el exterior mediante un contrato que estableció una comisión del 30 por ciento. Documentos bancarios de cuatro entidades estadounidenses revelaron movimientos por más de 400 millones de dólares, con gastos en artículos de lujo y pagos vinculados al avión privado que trasladaba al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Hace dos semanas, la Policía Federal allanó la vivienda de Faroni en el barrio El Yacht de Nordelta por orden del juez Luis Armella, que subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. También interviene en el expediente la fiscal Cecilia Incardona. Durante el operativo se allanó además la sede de la AFA, donde se encontró el contrato entre la Asociación y la firma de Faroni.

Días antes del allanamiento, el empresario intentó salir del país con destino a Uruguay , pero fue interceptado por la PSA minutos antes de partir.

Maximiliano Rusconi, doctor en Derecho por la UBA y representante legal de Faroni y Gillette, escribió un texto para Infobae donde sostuvo que el tratamiento del caso responde a "narraciones que guían a la opinión pública" mediante "elementos que activan conclusiones automáticas".

Según él, existe una "consolidación de un relato unificado por parte de un sector de los medios de comunicación" que genera "una enorme desinformación" y "la construcción de un sesgo inmodificable y arbitrario". El abogado denomina este fenómeno como "la reafirmación judicial de la construcción mediática de la realidad", que considera "mucho más nocivo" que el concepto desarrollado por los sociólogos P. Berger y Thomas Luckmann en su obra clásica de 1966.

"Supongamos que descartamos cualquier mala fe periodística. Lo que nos queda es un sinfín de simplificaciones cognitivas, conceptos empaquetados de veloz circulación en el imaginario colectivo. Lujos, viajes, compras, tarjetas de crédito, restaurantes famosos componen un guion de los medios de difusión que condiciona las acciones y hechos posteriores a esta construcción mediática de una supuesta realidad", planteó Rusconi.

¿Es ilegal el contrato de TourProdEnter con la AFA?

Para la defensa, la respuesta es un no. Rusconi argumenta que "la AFA no es un organismo estatal, sino una asociación civil con personería jurídica, inscrita en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires". Por lo tanto, quienes la dirigen "no están sometidos a las reglas de los funcionarios públicos".

En ese marco, Faroni y su empresa "son proveedores privados sin ningún tipo de poder de decisión en esta asociación civil", señala el abogado, quien agrega que la subcontratación de empresas privadas para la administración de derechos deportivos "no solo es legal, sino indispensable y representa un modelo ya probado como exitoso" en el fútbol global. "La AFA recurre a empresas intermediarias y privadas para explotar sus activos: es la regla en el fútbol global. Lo hace la Conmebol a nivel regional y lo hacen otras federaciones —en Europa, Asia y África", sostiene.

¿Es excesiva la comisión del 30%?

Rusconi niega esta interpretación. Según la defensa, "el actual contrato de TourProdEnter LLC es más económico que los anteriores, incluso para tareas más complejas en una época de expansión internacional sin igual de la AFA".

El abogado también cuestionó que se ponga "la lupa sobre gastos de la empresa y/o personas físicas que tienen total libertad comercial y jurídica para decidir cuánto, dónde y de qué modo aplican sus beneficios o inversiones". Rusconi enfatizó que esos fondos "no son fondos de la AFA" y que cuando se habla de "tarjetas corporativas", algunos periodistas olvidan que "no son tarjetas de una empresa pública o de una institución estatal".

Según el defensor, la empresa rinde a la AFA los fondos que le corresponden mediante "liquidaciones que se encuentran absolutamente respaldadas con el debido registro de cada una de las operaciones, en los libros comerciales y con un circuito de fondos absolutamente trazables". Además, Rusconi señaló que TourProdEnter LLC "está sometida a todos los sistemas de control fiscal, jurídico y comercial que corresponden a cualquier persona jurídica en Estados Unidos".

¿Tiene Faroni imputaciones formales en la causa?

Rusconi asegura que no. "Las causas judiciales en trámite y que son (sobre todo) muy superficialmente mencionadas no están vinculadas de ningún modo ni a Faroni ni a la empresa TourProdEnter LLC", afirma. El abogado sostiene que no hay "medida o sospecha judicial sobre el comportamiento de Faroni que justifique la persecución mediática".

Sin embargo, fuentes del expediente federal de Lomas de Zamora consultadas por este medio ratificaron que Faroni está bajo investigación en la causa y que el análisis de la información ya comenzó en la Justicia.

Por otro lado, actualmente, Faroni no tiene impedimento de salida del país. Tanto él como su pareja deberán presentarse en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora el lunes 19 para tomar conocimiento de la causa en su contra.

¿Cuál es el vínculo de Faroni con la política argentina?

El empresario teatral se vinculó históricamente a Sergio Massa y participó de su armado político. Fue diputado por el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires desde 2015 a 2019, donde presidió la Comisión de Cultura, y ese año fue anunciado como director de Aerolíneas Argentinas.

No obstante, Rusconi asegura que Faroni no responde a ningún sector de la política argentina y que no tiene vínculo con Massa actualmente. "Tengo entendido que no tiene ningún vínculo con Massa hace años. De hecho, toda su vida se ha dedicado a aquello que sigue desarrollando en la actividad privada: la producción y la gestión logística y económica de espectáculos (el futbol quizá sea el espectáculo más importante a nivel mundial)", expresó el defensor, quien agregó que gracias a ese trabajo Faroni "pudo adquirir, entre otras cosas, la casa que vemos en las fotos publicadas por los medios de comunicación. Sí, antes de comenzar a prestar servicios a la AFA".

¿Hay intenciones políticas detrás del caso?

Para Rusconi, la respuesta es afirmativa. El abogado plantea que "es evidente que se busca politizar la lectura de los hechos para perjudicar a algún sector o beneficiar a otro". Según su análisis, "leyendo las notas, se advierte de modo sencillo quién aparece con pretensiones de ser perjudicado y quién busca generar ventajas en este raro terreno de la política partidaria".

El defensor también sugirió un segundo objetivo detrás de la investigación: allanar el camino hacia las Sociedades Anónimas Deportivas. "Habría que ser muy ingenuo para pensar que todo este sorpresivo proceso no se vincula con la instalación de un camino dirigido a pasar de un fútbol protagonizado por clubes construidos como asociaciones deportivas al modelo sugerido por las llamadas Sociedades Anónimas Deportivas", expresó Rusconi, quien concluyó: "Quizá, para mal de males, en el llamado 'Caso AFA' se den estos dos objetivos en un lamentable 2x1".