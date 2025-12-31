La paradoja de Javier Faroni: rechaza las SAD, escala en la AFA y aparece ligado a la compra de un club

Javier Faroni quedó una vez más en el centro de la polémica por las investigaciones en la AFA. Se conoció la compra de un club en Italia.

El exdiputado bonaerense Javier Faroni, quien integró el massismo y llegó a ser vicepresidente de la Cámara baja provincial, ganó espacio dentro de la estructura de la AFA. Su crecimiento se consolidó a partir de la compra de Perugia Football Club, una operación que realizó junto al empresario Guillermo Marín.

Según la información difundida, la compra del club italiano fue el punto de partida para un desarrollo en el fútbol con formato de Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Faroni aparece como la cara política del avance, mientras que Marín —cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia— es señalado como el inversor principal. La lectura en el ecosistema del fútbol es que su presencia se expande y que, si Perugia asciende a la Serie B, el proyecto tomará mayor volumen económico y deportivo.

Qué se sabe de la compra del Perugia El foco inmediato, advierten fuentes cercanas a la operación, está en usar Perugia como puerta de entrada a un modelo de negocios deportivo que combina activos futbolísticos y asociaciones civiles, mediante contratos de representación y control de gestión. La estructura está diseñada para que Marín opere desde el frente económico, mientras Faroni aporta vínculo político y articulación institucional.

La expansión se proyecta sobre clubes argentinos, con una estrategia que consiste en acuerdos con asociaciones civiles sin convertirlas directamente en sociedades anónimas, pero habilitando negocios vinculados. El caso que se menciona como ejemplo es Excursionistas, donde un grupo ligado a Marín y Faroni desembarcó hace meses para ofrecer financiamiento, marketing y control administrativo.