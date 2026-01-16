La llamativa declaración de los pilotos en el caso que salpica a la cúpula de la AFA

La investigación judicial sobre la presunta compra irregular de una lujosa propiedad en el partido bonaerense de Pilar sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la declaración de los pilotos del helicóptero que realizaba vuelos hacia la zona donde se encuentra la mansión. La causa está a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y apunta a determinar si la operación inmobiliaria se concretó a través de testaferros con presuntos vínculos con la cúpula de la AFA.

Durante sus testimonios, los dos pilotos negaron haber trasladado pasajeros y aseguraron que los vuelos cuestionados tuvieron únicamente fines de entrenamiento. Según explicaron ante el magistrado, la ausencia de nombres en los registros se debió a que la aeronave no transportó personas. Incluso afirmaron que no podrían identificar a eventuales ocupantes del helicóptero, aun si se les exhibieran fotografías de dirigentes del fútbol argentino.

La operación bajo análisis se remonta al 30 de mayo de 2024, cuando la firma Real Central S.R.L. adquirió un terreno de más de diez hectáreas en la localidad de Villa Rosa, a pocos metros de la autopista Panamericana. La magnitud de la compra y el perfil económico de los compradores despertaron la atención de la Justicia.

La sociedad está a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, un monotributista y una jubilada, respectivamente, cuyos ingresos declarados no resultarían compatibles con una inversión de ese calibre. En el caso de Pantano, su trayectoria también es observada con lupa: en 2021 asumió como presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa y, al año siguiente, pasó a ocupar el cargo de protesorero en el club Almirante Brown.