Oficializaron el cierre del canal Acequia TV y liquidaron el fideicomiso con un aporte millonario

El Gobierno provincial oficializó el cierre de la estructura del canal estatal de Mendoza Acequia TV , que comenzó a transmitir en 2013 bajo el gobierno del peronista Francisco Pérez, y que finalizó en abril del 2024, con la decisión de la gestión del radical Alfredo Cornejo.

La medida ya se había anunciado y restaban los detalles finales, que se conocieron este viernes en el Boletín Oficial, bajo el decreto 3032. Allí se estableció la resolución definitiva del Fideicomiso de Administración del Servicio Audiovisual “Acequia” en la norma firmada el 30 de diciembre pasado por la vicegobernadora Hebe Casado; y los ministros Rodolfo Vargas Arizu y Rodolfo Montero, quienes ocuparon momentáneamente los lugares que representan al ministerio de Gobierno y de Hacienda.

En el decreto, el Gobierno provincial aprueba “el Acuerdo Rescisorio" del fideicomiso de administración de Acequia, en el cual el Estado Provincial fue el fiduciante, beneficiario y fideicomisario. Allí se estableció la finalización formal de dicho esquema a partir del 1° de enero de 2026, poniendo fin al sistema que sostuvo económicamente al medio de comunicación durante más de una década.

Además, el decreto autoriza un aporte extraordinario de $135 millones para “cubrir gastos y desembolsos pendientes hasta el cierre definitivo”, incluidos pagos por créditos y la “finalización de los contratos laborales vinculados al servicio audiovisual”.

Con la publicación del decreto, el Ejecutivo dio por extinguida la estructura que administraba Acequia TV , un canal público creado con el objetivo de ofrecer una alternativa de comunicación local, frente al resto de canales de televisión en Mendoza con programación local.

Fin y cierre a Acequia TV

La señal -que se transmitía desde los estudios del Le Parc- permanecía cerrada desde abril de 2024, cuando el Gobierno provincial ordenó el cierre de su operación y puso en venta sus bienes, sin que hasta ahora se haya concretado una transferencia a manos privadas.

canal acequia le parc frente (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

A pesar de no estar en el aire desde hace más de un año, el canal siguió recibiendo fondos del Estado para cubrir “gastos inherentes” al fideicomiso, como ya ocurrió con un aporte de $65,8 millones autorizado en 2025.

El nuevo aporte aprobado por el Decreto 3032 amplía ese financiamiento final, bajo la lógica de cerrar ordenadamente la estructura administrativa y financiera, incluso si el canal ya no presta servicio audiovisual activo.

"No creemos que tenga que ser un servicio a prestar por el Estado Provincial", dijo en su momento el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, en el momento de anuncio del cierre del canal y puesta a la venta.

Agregó que "hay muchos actores en en este rubro y no pensamos que la enajenación o el hecho de que el canal existe o no le aporta al Estado Provincial en algo en relación a su estrategia de comunicación. Viendo que el Estado provincial tiene que poner $30 millones todos los meses para el funcionamiento de un canal de televisión (ndr: montos a fecha de abril del 2024), por lo menos es para someter a discusión la necesidad que no nos siga costando fondos el mantenimiento de un canal de televisión", planteó.