Escándalo en la AFA: la compra de lujo que realizó Javier Faroni en Miami luego de cobrar una millonaria suma

Registros bancarios de Estados Unidos confirmaron que el empresario hizo la compra de lujo en Miami días después de cobrar 25 millones de dólares por un contrato de sponsoreo vinculado a la AFA.

Los registros bancarios de una entidad estadounidense confirmaron que el empresario Javier Faroni compró un departamento de lujo en Miami, después de haber cobrado una suma millonaria por parte de una conocida marca deportiva, proveedora de la indumentaria que utiliza la Selección nacional.

La empresa TourProdEnter LLC, agente comercial de la AFA con sede en Miami, es propiedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, quienes se encargan de recaudar los ingresos que la entidad genera en el extranjero a través de la Selección argentina.

A mediados de 2024 la firma Adidas le pagó 25 millones de dólares a Faroni, como parte del acuerdo de sponsoreo, y pocos días después el empresario adquirió un piso de lujo en el edificio The Mansions at Aqcualina, ubicado en Miami, a cambio de siete millones, lo cual fue corroborado por el Bank of America.

La propiedad, con vista al mar, tiene 430 metros cuadrados, tres dormitorios, siete baños, pisos de mármol, terrazas con jacuzzi, autos de lujo para traslados y spa, entre otras amenidades.

Luego de la compra, Javier Faroni y su esposa trasladaron la sede su empresa desde Aventura hacia Sunny Isles Beach, donde está ubicada la lujosa propiedad que habían adquirido gracias al convenio que tienen con la AFA.