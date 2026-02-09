La AFA difundió los audios del VAR por la expulsión de Fausto Vera en la derrota de River

El partido entre River Plate y Tigre disputado en el Monumental dejó como saldo una amplia victoria del equipo visitante , aunque uno de los episodios que generó mayor repercusión posterior fue la expulsión de Fausto Vera . La tarjeta roja directa mostrada por Sebastián Zunino fue respaldada por el VAR , que no solicitó revisión en el monitor.

La jugada ocurrió tras una disputa aérea con Elías Cabrera, cuando el volante levantó la pierna a la altura del rostro del rival. Cabrera cayó al césped y el árbitro sancionó la infracción de inmediato, pese a los reclamos del jugador, que sostuvo no haberlo tocado. Las repeticiones televisivas no ofrecieron una imagen concluyente.

Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino difundió los audios correspondientes a la acción, en los que se detallan los criterios utilizados por el equipo arbitral para sostener la sanción disciplinaria.

El registro comienza con la frase: “El árbitro expulsa correctamente al jugador número 15 de River Plate por pegar una patada en la cara con sus tapones a un adversario”. A partir de allí, se escucha el intercambio entre los jueces mientras analizan las imágenes disponibles.

Zunino afirma que observó una “patada en la cabeza, levantó la pierna y le raspa la cabeza”, mientras el VAR revisa tomas televisivas que, en su mayoría, corresponden a planos lejanos y no permiten confirmar con claridad el contacto.

La AFA difundió los audios del VAR tras la roja a Fausto Vera La AFA difundió los audios del VAR tras la roja a Fausto Vera

El argumento técnico que sostiene la sanción

Durante la revisión, desde el VAR se escucha: “Por más que sea un punto de contacto medio, la pierna en la cabeza lo tiene”, explicación que fue utilizada para avalar la roja directa sin convocar al árbitro principal al monitor.

Posteriormente, el equipo arbitral ratifica la decisión por “un contacto del tapón con la cabeza”, aunque las imágenes no resultan determinantes para una parte del público y los analistas.

Según se desprende de los audios, la acción fue interpretada como juego brusco grave, lo que habilitó a sostener la expulsión sin necesidad de una revisión en campo. Esa aplicación del protocolo fue uno de los puntos más discutidos tras la publicación del material oficial.