El desafiante posteo de Teo Gutiérrez tras el papelón del River de Gallardo ante Tigre: "Parece fácil"

Teófilo Gutiérrez, muy querido por los hinchas de River, publicó una picante historia en su cuenta de Instagram luego del duro 1-4 en el Monumental.

Allá por 2014, cuando Marcelo Gallardo daba sus primeros pasos como DT de River, uno de los futbolistas más rutilantes del Millonario y que mantenía un fuerte vínculo con los hinchas -algo que todavía persiste- era Teófilo Gutiérrez. Y claro, siempre que el delantero colombiano hace referencia al club su voz tiene un peso especial.

Lo cierto es que, para el actual jugador de Junior de Barranquilla, la Banda tiene un lugar especial en su vida y siempre está expectante de lo que sucede a su alrededor. En ese contexto, la dura goleada 1-4 ante Tigre en el Monumental del pasado fin de semana no pasó desapercibida ni mucho menos.

La picante historia de Teófilo Gutiérrez luego de la goleada de Tigre a River En esa ocasión, el mensaje llegó de manera directa. Resulta que el ex Racing utilizó sus redes sociales para subir una imagen suya durante su etapa en River (2013-2015) que, por contexto, no es casualidad. "Parece fácil", publicó en Instagram en tono desafiante, junto a un emoji de pelota y un corazón rojo. A su vez, coloreó la historia con el famoso hit de Gilda, la icónica cantante argentina: "No me arrepiento de este amor".

La historia de Teo Gutiérrez tras la goleada que le propinó Tigre a River en el Monumental. La historia de Teo Gutiérrez tras la goleada que le propinó Tigre a River en el Monumental. Foto: captura @teogutierrez_ Las declaraciones del colombiano días atrás Teo Gutiérrez ya había expresado sus sensaciones sobre el presente del equipo del Muñeco. "Siempre deseándole lo mejor a Gallardo, que es uno de los mejores entrenadores y tiene que encontrarle la vuelta al equipo, a sus jugadores", dijo en diálogo con ESPN.