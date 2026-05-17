Las imágenes de Dybala en Roma que alimentan las versiones sobre su futuro

El futuro de Paulo Dybala en la Roma continúa sin resolverse y cada aparición pública del delantero alimenta nuevas especulaciones. Esta vez, luego del clásico frente a Lazio, el argentino compartió un mensaje y varias imágenes familiares desde el estadio Olímpico que rápidamente generaron repercusión entre los hinchas.

El contrato del campeón del mundo finaliza el próximo 30 de junio y, aunque el club italiano mantiene conversaciones para intentar extender el vínculo, todavía no existe un acuerdo definitivo. En medio de ese escenario, muchos simpatizantes interpretaron la publicación como una señal vinculada a una posible despedida.

Dybala fue una de las figuras del triunfo de Roma y participó en la jugada del segundo gol con una asistencia para Gianluca Mancini. Cuando abandonó el campo en el segundo tiempo recibió una ovación generalizada del público local en el Olímpico.

Después del encuentro, el delantero argentino publicó un carrusel de fotos junto a su pareja, Oriana Sabatini, su hija Gia y su madre Alicia, quien apareció utilizando una camiseta de Roma . La publicación estuvo acompañada por una frase que llamó la atención de los aficionados: “Incluso si mi amigo no estuviera por aquí... Me divertí de todos modos. Roma mágica”.

El mensaje tuvo miles de reacciones y comentarios de hinchas italianos que pidieron públicamente la renovación del futbolista. Expresiones como “Rinnovo” y “Grazie” se multiplicaron debajo de la publicación, reflejando el deseo de los simpatizantes de seguir viendo a Dybala en el club.

dybala Paulo Dybala dejó un mensaje en redes y aumentó la incertidumbre sobre su futuro. Instagram @paulodybala

dybala1 Paulo Dybala dejó un mensaje en redes y aumentó la incertidumbre sobre su futuro. Instagram @paulodybala

dybala2 Paulo Dybala dejó un mensaje en redes y aumentó la incertidumbre sobre su futuro. Instagram @paulodybala

dybala3 Paulo Dybala dejó un mensaje en redes y aumentó la incertidumbre sobre su futuro. Instagram @paulodybala

Roma analiza el futuro contractual del argentino

Desde su llegada en 2022, Dybala se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del plantel romano y en uno de los jugadores más queridos por la afición. Sin embargo, la situación económica del club obliga a analizar cuidadosamente cualquier propuesta de renovación.

Según medios italianos, Roma estaría dispuesta a ofrecerle una extensión de contrato, aunque con una reducción salarial respecto del vínculo actual. Por ahora, no hubo confirmaciones oficiales sobre avances en las negociaciones.

Mientras tanto, el futbolista mantiene cautela y evita brindar precisiones sobre dónde continuará su carrera después de junio.

Boca aparece en el horizonte

En Argentina, Boca Juniors sigue atento a la situación contractual del delantero. El interés del club no es nuevo y volvió a tomar fuerza en las últimas semanas, especialmente pensando en la segunda parte de la temporada y la posibilidad de disputar la Copa Libertadores.

El vínculo emocional de Dybala con Boca es conocido desde hace años. El futbolista contó en distintas entrevistas que heredó la simpatía por el club de su padre y mantiene una gran relación con Leandro Paredes, otro de los nombres relacionados con el mercado del conjunto xeneize.

Además, recientemente comenzó a trabajar con el representante Kristian Bereit, agente que ya participó en negociaciones vinculadas con Boca y que estuvo relacionado con operaciones de jugadores como Ander Herrera y Santiago Ascacibar. Aunque no existen avances concretos, el cambio volvió a despertar versiones sobre un eventual regreso del delantero al fútbol argentino.