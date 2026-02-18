Reforma laboral: La Libertad Avanza confirmó la fecha de la sesión en Diputados
Este miércoles se lleva a cabo la reunión de comisiones por la reforma laboral, y se define cuándo será debatida en Diputados.
En medio de la reunión plenaria de comisiones que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, el oficialismo se encamina a convocar a una sesión para tratar mañana la reforma laboral en Diputados. Mientras tanto, mañana será el paro general impulsado por la CGT, que será de 24 horas.
Noticia en desarrollo...