Reforma laboral: La Libertad Avanza confirmó la fecha de la sesión en Diputados

Live Blog Post

Representantes de las billeteras virtuales insisten con administrar los salarios

Mariano Biocca, representante de la Cámara Argentina de Fintech, participó del debate en la Cámara de Diputados e insistió para que se reincorpore el artículo que le permitía a las billeteras virtuales recibir los pagos de sueldo. Este artículo había sido eliminado en el Senado en la previa de la votación por presión de los bancos.

"Las billeteras digitales se consolidaron como una puerta de entrada al sistema financiero y al crédito formal", introdujo Biocca. Además, remarcó que "la discusión sobre los salarios no implica reemplazar el sistema bancario existente, sino reconocer lo nuevo. Dar libre elección amplía las opciones para los trabajadores".

El PRO y el MID en Diputados pidieron que se retome este artículo en el dictamen. También insistieron que se elimine el 44, el de las licencias por enfermedad. Así, el bloque que preside Cristian Ritondo y su aliado Oscar Zago priorizaron que se borre este último punto. Una vez que el Gobierno confirmó que eliminará el cambios en las licencias, estos dos espacios confirmaron su apoyo a la ley, dejando de lado el reclamo de las billeteras virtuales.