Sonríe Quinteros: la gran noticia que recibió Independiente pese a la inhibición

Independiente había sido inhibido por su deuda con Fernando Gaibor, pero en el club lograron encontrar una solución que destraba otros inconvenientes.

Independiente recibió un golpazo el jueves al recibir un inhibición de la FIFA por la deuda de 1,5 millones de dólares que mantiene con Fernando Gaibor. Esta penalización, que no les permite incorporar nuevos jugadores, era algo que en Avellaneda sabían que llegaría tras ser rechazado el último plan de pagos presentado, pero no la esperaban tan temprano.

Es que este impedimento había caído justo después de que cerraran el fichaje de Maximiliano Gutiérrez y lo estaban esperando para que firmara su contrato, pero un retraso en su vuelo por el paro de la CGT no le había permitido llegar a tiempo y su contratación ya se estaba dando por descartada. Sin embargo, desde el club se pusieron a trabajar de inmediato y este viernes recibieron una excelente noticia.

Independiente finalmente podrá incorporar a Maxi Gutiérrez Maxi Gutiérrez Huachipato Maxi Gutiérrez será refuerzo de Independiente pese a la inhibición. @mguty_28 Según lo informó el periodista Matías Martínez (el mismo que había adelantado ayer que el pase podía caerse), los abogados del Rojo encontraron un recurso que los habilita para postergar la inhibición, ya que la misma llegó una semana antes de lo que tendría que haber sido sancionada.

"Nosotros vamos a pedir la inhibición el jueves 26 de febrero, que es cuando se vencen los plazos. Debió ser un error de FIFA. No hay posibilidad de nuevo acuerdo, tienen que pagar todo", reconocieron desde el entorno de Gaibor, según lo señaló el mencionado cronista en su cuenta de X.