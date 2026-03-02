Alerta por tormentas en Mendoza: ¿corre peligro el partido entre Independiente Rivadavia y River?

La expectativa es alta. Este sábado, Independiente Rivadavia recibe a River Plate por la octava jornada de la Liga Profesional de Fútbol . El partido está pautado para las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas . Sin embargo, el foco no está solo en lo deportivo. El clima amenaza con convertirse en protagonista.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca distintas zonas de la provincia. El parte advierte sobre fenómenos aislados, algunos con intensidad fuerte o incluso puntual severidad. Se esperan chaparrones abundantes en lapsos cortos, actividad eléctrica marcada y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En lo futbolístico, el encuentro tiene peso propio. La Lepra mendocina atraviesa un momento ilusionante y buscará un triunfo que la consolide como líder en soledad de la Zona B. Jugar en casa representa una oportunidad para reafirmar su buen presente ante uno de los grandes del país.

Del otro lado, el conjunto de Núñez llega con la necesidad de reaccionar. Con entrenador interino, el equipo intenta recuperar terreno en el campeonato local y afirmarse en los puestos de clasificación. El choque promete intensidad. Dos realidades distintas, pero el mismo objetivo: sumar de a tres.

El contexto meteorológico, sin embargo, abre interrogantes. Aunque no se habló de suspensión, las condiciones podrían influir en el desarrollo del juego. Un campo rápido por la lluvia y el viento cruzado puede modificar cualquier plan táctico.

Qué dice la alerta amarilla

El nivel amarillo implica fenómenos con capacidad de generar inconvenientes. Según el informe oficial, podrían registrarse acumulados de entre 25 y 50 milímetros de agua, con posibilidad de superarse en forma puntual. El granizo tampoco está descartado.

Para quienes asistirán al estadio, la recomendación es clara: ir preparados. Impermeables, paraguas y abrigo liviano pueden marcar la diferencia, sobre todo para quienes ocupen plateas sin techo o sectores populares descubiertos. El viento fuerte también obliga a extremar cuidados en los alrededores del estadio.

Platea cubierta o a cielo abierto

El Malvinas Argentinas cuenta con sectores protegidos y otros totalmente expuestos. Si las tormentas se presentan tal como anticipa el pronóstico, la experiencia variará según la ubicación. La lluvia intensa puede complicar la visibilidad y generar incomodidad en las tribunas abiertas.

Más allá de eso, el partido, en principio, se mantiene en pie. Las autoridades evaluarán la evolución del clima durante la jornada. El fútbol argentino ya ha disputado encuentros bajo condiciones adversas. Solo una situación extrema podría modificar el cronograma previsto.

La noche mendocina promete emociones dentro y fuera del campo. La pelota rodará si el tiempo lo permite. Y mientras los hinchas afinan gargantas, el cielo también tendrá algo que decir.