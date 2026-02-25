Oportunidad única: River prueba jugadores mendocinos y abre su semillero

El club millonario realizará captaciones oficiales en Gutiérrez Sport Club con inscripción gratuita para categorías 2011 a 2019.

El semillero de River Plate llega a Mendoza. El Departamento de Captación del club millonario realizará jornadas oficiales de evaluación de futbolistas en el Predio Deportivo de Gutiérrez Sport Club, en una convocatoria abierta y gratuita destinada a jóvenes de distintas categorías formativas.

La actividad se desarrollará el miércoles 4 de marzo en el predio ubicado en Barrio Procrear (Calle Juncal 1100). La jornada se dividirá en dos turnos:

14:30 → categorías 2011, 2012 y 2013

16:30 → categorías 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 river gutierrez 2 Los jugadores interesados deberán inscribirse previamente llenando este formulario. Desde la institución organizadora remarcaron que se trata de una oportunidad de proyección deportiva, ya que los futbolistas serán observados por un equipo oficial de captadores del club de Núñez.

Entre los evaluadores estarán Santiago Alonso, Mariano Tedesco y Cristian Servera, junto al staff técnico encargado del seguimiento de los jóvenes talentos.

Desde Gutiérrez Sport Club extendieron la invitación a toda la comunidad deportiva para acompañar la jornada y respaldar a los chicos que buscarán mostrarse ante uno de los clubes más importantes del país.